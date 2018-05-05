بالصور:تعرف على مقاتلات “سوخوي 25 المطوّرة” الضيف الجديد للقوات الجوية في حميميم

بالصور:تعرف على مقاتلات “سوخوي 25 المطوّرة” الضيف الجديد للقوات الجوية في حميميم

للمرة الأولى خلال الحرب السورية، تنضم الطائرات المقاتلة Su-25SM3 المعدلة المتطورة إلى أسطول القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم الجوية غرب سوريا.

ووفقاً لمصادر محلية في محافظة طرطوس، هبطت الطائرة القاذفة Su-25SM3 مؤخراً في مطار حميميم العسكري جنوب غرب اللاذقية بعد رحلة طويلة من قواعدها الجوية في روسيا.

وتتمتع المقاتلة المحدثة بقدرتها على شن ضربات جوية في الليل والنهار وفي جميع الظروف الجوية.

وكانت أُسقطت طائرة سوخوي 25 في شهر شباط من العام الحالي بصاروخ مضاد للطائرات من قبل إرهابيين فوق إحدى المناطق التي تقع تحت سيطرة “جبهة النصرة” في ادلب. مما أجبر القوات الجوية الروسية على استقدام النسخة المعدلة الأحدث من هذه المقاتلات إلى سوريا.