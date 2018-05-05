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مواجهات مثيرة لمنتخب سوريا في كأس آسيا 2019 بالإمارات

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مواجهات مثيرة لمنتخب سوريا في كأس آسيا 2019 بالإمارات

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي جرى سحبها ، عن مواجهة مثيرة بين منتخب سوريا وغريمه في الملحق الأسيوي المؤهل لمونديال 2018، الأسترالي، حامل اللقب.

وقد أوقعت القرعة منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب ثلاثة منتخبات ، وهي الأردن وفلسطين، إضافة إلى استراليا.
بينما سيصطدم منتخبا السعودية وقطر في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي كوريا الشمالية ولبنان.
وفيما يلي نتيجة قرعة كأس آسيا 2019:
المجموعة الأولى: الإمارات، البحرين، الهند، تايلاند
المجموعة الثانية: أستراليا، سوريا، فلسطين، الأردن
المجموعة الثالثة: الفلبين، قرغيزستان، الصين
المجموعة الرابعة: إيران، اليمن، العراق، فيتنام
المجموعة الخامسة: السعودية، كوريا الشمالية، لبنان، قطر
المجموعة السادسة: اليابان، تركمنستان، سلطنة عمان، أوزبكستان

المصدر: “twitter/theafcdotcom”