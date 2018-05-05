تكنولوجيا

“ناسا” تعرض “الشمس الزرقاء”

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“ناسا” تعرض “الشمس الزرقاء”

نشرت وكالة “ناسا” مقطع فيديو على موقع تويتر يصور نشاط الحقل المغناطيسي الشمسي .

وتم تصوير الفيديو بواسطة القمر الصناعي الراصد للديناميكية الشمسية.

وتم التقاط الفيديو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وملونة باللون الأزرق.

وفي وقت سابق تم الإعلان أن في غيوم كوكب الزهرة تستطيع أن تعيش مجموعة متنوعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة.