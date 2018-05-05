“ناسا” تعرض “الشمس الزرقاء”

نشرت وكالة “ناسا” مقطع فيديو على موقع تويتر يصور نشاط الحقل المغناطيسي الشمسي .

Once in a blue…Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can’t see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF — NASA Sun & Space (@NASASun) ٣ مايو ٢٠١٨

وتم تصوير الفيديو بواسطة القمر الصناعي الراصد للديناميكية الشمسية.

وتم التقاط الفيديو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وملونة باللون الأزرق.

وفي وقت سابق تم الإعلان أن في غيوم كوكب الزهرة تستطيع أن تعيش مجموعة متنوعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة.