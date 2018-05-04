تقرير يكشف مشاهدات “يوتيوب” الشهرية

أعلنت الرئيسة التنفيذية لموقع “يوتيوب”، سوزان وجسيكي، أن 1.8 مليار مستخدم مسجل لديها يشاهدون مقاطع الفيديو على المنصة كل شهر، بدون احتساب أي شخص يشاهد بدون أن يكون لديه حساب، بحسب تقرير للموقع نشرته صحيفة أميركية.

وتعد منصة يوتيوب إحدى المنصات الأكثر متابعة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي لما تنشره هذه المنصة من فيديوهات مثيرة وجذابة لمتابعيها مسجلة بذلك رقما قياسيا كل شهر، وفقا لصحيفة “ذا فيرج” الصادرة في نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن وجسيكي أن عدد المشاهدات لمقاطع الفيديو التي نشرتها المغنية، بيونسيه، سجل 41 مليون مشاهدة في البث المباشر على قناة “كواشيلا”، فيما اجتاز مقطع الفيديو للأغنية الشهيرة “ديسباسيتو” 5 مليارات مشاهدة في الشهر الماضي.

يذكر أن موقع “يوتيوب” أعلن في وقت سابق أن لديه 1.5 مليار مستخدم شهريا مسجلين في منتصف عام 2017.

وأشارت الرئيسة التنفيذية إلى أن هناك تغييرات عدة ستجرى على الموقع قريبا ومنها خيار يوتيوب للأطفال لمقاطع الفيديو، بالإضافة إلى توظيف 10 آلاف شخص.

(سكاي نيوز)