تعرّفوا الى أفضل 3 أجهزة “لابتوب” للأطفال

لم يعد امتلاك جهاز لابتوب مقتصراً فقط على الكبار، بل إن الأطفال أيضاً أصبح لديهم احتياجات إلكترونية.

وخلال الفترة الماضية حرصت الشركات على توفير أجهزة لابتوب بإمكانات بسيطة تناسب استخدام الأطفال، وفيما يلي أبرزها:

1 – لابتوب Dell Chromebook 11 3180

يضم لابتوب ديل معالجاً من نوعية Intel Celeron N3060، ويأتي مع خيارات 2 أو 4 جيغابايت “رام”، وشاشة بقياس 11.6 بوصة، مع مساحة تخزين 16 أو 32 جيجابايت eMMC.

2 – لابتوب Lenovo IdeaPad 120S

لينوفو لديها أجهزة لاب توب مختلفة من الفئة المتوسطة، وهذا الإصدار يأتي مع معالج Intel Celeron N3350، ورسومات Intel HD Graphics 500، مع 2 جيغابايت “رام”، و64 جيغابايت من مساحة التخزين، وشاشة 11.6 بوصة.

3 – لابتوب Acer Chromebook 15

يأتي لابتوب أيسر مع معالج Intel Pentium N4200 وغرافيك Intel HD Graphics 505، بالإضافة إلى 4 جيغابايت “رام”، مع شاشة كبيرة 15.6 بوصة، و32GB من مساحة التخزين.

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