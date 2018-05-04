معلومات جديدة عن البغدادي تكشفها الخارجية الروسية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، بأنه لا تتوفر لدى موسكو أي معلومات تدل على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال سيرومولوتوف، اليوم الجمعة “أذكر أن المعلومات حول مقتله ظهرت نحو 10 مرات، ولا يمكننا التأكيد أن البغدادي قتل، قبل الحصول على المعلومات التي تؤكدها الوقائع الملموسة”، وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم”، على موقعها الإلكتروني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في منتصف حزيران الماضي بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 آيار الماضي بالقرب من الرقة، وفيما بعد أعلن البنتاغون أن البغدادي لا يزال على قيد الحياة.

وكالات