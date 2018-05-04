بالفيديو: استمع إلى بكاء إرهابي في ريف حمص وماذا قال ؟

بالفيديو : استمع إلى بكاء إرهابي في ريف حمص وماذا قال ؟

نشر ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي, مقطع فيديو لأحد الارهابيين في ريف حمص و هو يبكي و يتحسر بعد أن تخلى عنه داعموه فخسر أرضه و خرج منها مرغما.

يأتي هذا بعد أن أعلن مسلحون استسلامهم و قبولهم بالاتفاق مع الحكومة برعاية روسية، الأربعاء الماضي، للخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي الى الشمال السوري.

ويضم الجيب، الخاضع لسيطرة تلك الميليشيات الارهابية، بلدات الحولة والرستن وتلبيسة وقرى حولها، ويقع على طريق سريع رئيسي بين مدينتي حمص وحماة.

شاهد الفيديو: