شاهد.. ترسانة ألغام ومتفجرات في دوما بالغوطة الشرقية

يعمل خبراء المتفجرات في مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق على إزالة مئات الألغام وكميات كبيرة من المتفجرات التي زرعها مسلحو “جيش الإسلام” في المدينة قبل خروجهم.

ووفقا لمركز المصالحة الروسي في سوريا، فقد اكتشف خبراء المتفجرات حتى الآن ما مجموعه 1.2 ألف لغم و1.5 طن من المواد المتفجرة و4 آلاف عبوة متفجرة محلية الصنع.

وذكر المركز أيضا أن ترسانة تركها المسلحون وراءهم تضمنت ألغاما أرضية تحمل علامات مصنعي الأسلحة في الدول الأعضاء في حلف الناتو.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إزالة الألغام في دوما ما لا يقل عن ثلاثة أشهر.