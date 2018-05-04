أمريكا توقف التمويل عن “الخوذ البيضاء”

قررت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، وقف تمويل منظمة “الخوذ البيضاء” التابعة لتنظيم القاعدة والمؤسسة من قبل الاستخبارات البريطانية، حسبما قالت شبكة “CBS” الأمريكية .

وأوضحت القناة أن المنظمة “الغير حكومية والعاملة في سورية فقط”، والتي كانت الأموال الأمريكية تشكل ثلث ميزانيتها، “لا تحصل الآن على أي تمويل من جانب الولايات المتحدة”، مضيفة في الوقت ذاته أن مناقشة هذه المسألة لا تزال مستمرة، والحديث لا يدور عن اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص.

كما أكدت أن منظمة “الخوذ البيضاء” لم تستلم حتى اليوم أي إشعار رسمي حول وقف تمويلها، لكن الأموال من الولايات المتحدة بحسب معلومات القناة، لم تعد تصل إلى حساباتها. وأعلنت أيضاً أن المنظمة توجد لديها خطة لمواصلة أعمالها في مثل هذه الظروف خلال شهر أو شهرين، غير أن مصيرها في المستقبل البعيد لا يزال غامضاً.

ونقلت القناة عن ممثل في المنظمة الإرهابية قوله: “إن هذا تطور خطير للغاية للأحداث. وفي نهاية الأمر سيؤثر سلباً على احتمال قيام موظفي الإغاثة في إنقاذ حياة الناس”.

وتقوم الإدارة الأمريكية حالياً بالبحث عن موارد بديلة لتمويل المشاريع الإنسانية في سورية.

وكانت واشنطن أشارت أكثر من مرة إلى أنها تأمل في جذب الدول الأخرى للمشاركة في هذه المشاريع.

ومنظمة “الخوذ البيضاء”، كانت روجت أخبار حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية يوم 7 نيسان الماضي، كما أن لهذه المنظمة نشاطات مثيرة للقلق في سورية، حيث وبحسب شهادات مواطنين سوريين كانوا في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية التي دائماً ما يكون ناشطي “الخوذ البيضاء” برفقتهم، أن المنظمة هي من تقف وارء المسرحيات “الدموية” في مناطق تواجدها للفت انتباه الدول المعادية للدولة السورية وجرّهم لتنفيذ اعتداءات عليها كما حصل في 14 نيسان عندما شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوان ثلاثي على الأراضي السوري، وقبله على مطار الشعيرات وغيرها من الاعتداءات التي كانت نتيجة تقارير كاذبة تقف منظمة “الخوذ البيضاء” وراءها.