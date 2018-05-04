سوار طبي ينقل معلومات المريض الكترونياً يفوز بستارت أب حمص

أكدت المنظمة الرئيسية لفعالية “Startup Weekend Homs” آلاء السويد ، أن المشاريع الثلاثة التي فازت بالمسابقة حملت أفكار مميزة تنوعت بين الجوانب التقنية والعلمية والإدارية.

وأشارت لـ”الاقتصادي”، أن المركز الأول في المسابقة ذهب لمشروع Med Brace وهو سوار طبي يُلبس و يستخدم لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى ثم يرسل الـData إلى جهاز الأندرويد و منه إلى السحابة ثم منها إلى أجهزة المشرفين و المراقبين للحالة المرضية.

بينما ذهب المركز الثاني في المسابقة إلى مشروع تمرة وهو قهوة صحية خالية من الكافئين دون أي إضافات كيميائية، وجاء مشروع Share z وهو منصة خدمية إلكترونية لتأجير واستئجار الممتلكات اللازمة الغير مرغوب بشرائها دائماً.

و بيّنت السويد، أن هناك دراسة تقول أن 5% فقط من الشركات الناشئة في سورية بدأت من مدينة حمص، لذلك كان هدفنا استحضار فكر ريادة الأعمال إلى بيئة حديثة المعرفة به كي تصبح كلمة ريادة الأعمال مألوفة بين الشباب في حمص.

وأضافت: “ليس من السهل أبداً تحويل 80 شاباً وشابة من الحياة العادية إلى حياة ريادة الأعمال في ثلاثة أيام وبالرغم من ذلك، نتجت لدينا مشاريع مبهرة تجعلنا نتفاءل حول مستقبل العمل في حمص، كما أن ردود الأفعال التي رأيناها من المشاركين وقراءتهم للمقالات الاقتصادية وانضمامهم إلى مجموعات رياديي الأعمال كانت رائعة “.

قام بتنظيم الحدث 41 شاباً وشابةً لديهم شغفٌ بالعمل التطوعي ومؤمنون بقوّة الشباب والعزيمة التي يمتلكونها لمواجهة الصعاب وإفادة المجتمع إذا ما أُتيحت أمامهم البيئات المناسبة للعمل والتعبير عن آرائهم والإصغاء لأفكارهم.

واختتمت فعالية إنشاء الشركات الناشئة Techstars Startup Weekend في حمص، والتي شارك بها 77 شاب وفتاة من عدة محافظات سورية عرضوا أفكارهم وسعوا لتحويلها إلى واقع.

وتهدف “startup weekend homs” إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب السوريين، وفتح المجالات أمامهم للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم والتفكير بأعمال ومشاريع تساعد في الحفاظ على السلام ورفع السوية الاقتصادية في سورية.

يذكر أن startup weekend، هي فعالية عالمية، درجت العادة أن تقام كل مرة في بلد معين بترخيص من مؤسسة “start up weekend” العالمية الأميركية في سياتل، والتي تمنح موافقات عالمية لمن يرغب بإقامة الفعالية على أرض بلده، على أن تقدم له المؤسسة الأم المشورة والمواد التعليمية والمدربين والخبرات.

الاقتصادي