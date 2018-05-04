سيارات “زيرو” حديثة موديل 2017 في أسواقنا…فكيف دخلت؟!

ما إن تجول على صفحات فيسبوك الخاصة ببيع السيارات وشرائها حتى تفاجئ بعروض لسيارات حديثة تحمل موديل 2017، والأكثر غرابة فإن هذه السيارات (زيرو) أي أنها لم تسير أي متر بعد، بمعنى أخر أنها جديدة كلياً، وهنا طبعا لا نقصد السيارات التي يتم تجمعيها، بل إن هذه السيارات من ماركات أخرى ومشهورة..

ففي إعلان طرحته إحدى صفحات فيسبوك المتخصصة بالسيارات عرضت فيه سيارة من نوع (تويتا كامري) بسنة صنع 2017، وبسنة تسجيل 2018، والحالة الفنية زيرو…وجميع المواصفات يمكنكم قراءتها عبر الصورة المرفقة ضمن هذا الخبر، ليتم طرح أسئلة مفادها: كيف جاءت هذه السيارات إلى الأسواق السورية باعتبار ان الاستيراد متوقف منذ سنوات طويلة؟.. هل هذه السيارات تم تجميعها مثلا؟ لا نعتقد أن أي شركة تجميع محلية حصلت على وكالة من شركة تويوتا اليابانية لتجميع هذه السيارات في سورية…. هل يمكن أن تكون مخزنة وتم طرحها حاليا؟… طبعا لا.. فموديلها حديث جداً أي لم تكن مخزنة قبل بدء الأزمة.

إذاً نعيد السؤال الذي طرحه الكثير من المواطنين والتجار: كيف دخلت هذه السيارات إلى أسواقنا؟!. بصريح العبارة لا نعرف كيف ولكن نعتقد أن الأمر يستحق البحث للحصول على الإجابة.

سينسيريا