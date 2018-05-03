الكشف عن 3 حقول غاز بطاقة إنتاجية عالية في دمشق

عندما كان الجيش العربي السوري وقواه الحليفة يخططون لتحرير مناطق القلمون في شمال دمشق، كان المهندسون والفنيون في وزارة النفط والثروة المعدنية منكبين على مخططاتهم ودراساتهم وورشهم يجهزون كل ما يلزم للبدء بالعمل من أجل تحويل مشروع حقول شمال دمشق إلى حقيقة، وفي اللحظة التي آمّن بها الجيش المنطقة، كانت الكوادر تقوم بنقل معداتها ومباشرة العمل المضني من حفر الآبار ومد الخطوط وإقامة المحطات، حتى أثمر هذا الجهد بإدخال أكثر من مليون م3 من الغاز يومياً في الشبكة إضافةً إلى /500/ برميل من المتكاثفات، بما يعادل /330/ ألف دولار يومياً، وبذلك تم إكتمال المرحلة المبكرة من المشروع.

تم اكتشاف حقول شمال دمشق عام 2010 والتي تتألف من حقل قارة، وحقل البريج، وحقل ديرعطية، ولكن الإرهاب سرعان ما سيطر على تلك المنطقة الأمر الذي أجّل العمل بها حتى أعاد الجيش العربي السوري تحريرها، وبدأت وزارة النفط وبجهود وطنية خالصة بتنفيذ المشروع حيث تم حفر عدة آبار هي: قارة 1 بإنتاجية يومية 450 ألف م3 من الغاز – بريج 1 بإنتاجية يومية 200 ألف م3 من الغاز، وقارة 3 بإنتاجية يومية 450 ألف م3 من الغاز.

تمت المباشرة بمد أنابيب الغاز وإنشاء محطات التجميع والمعالجة والتخزين بتاريخ 12/2/2018، وتم اختصار مدة التنفيذ من /150/ يوم إلى /48/ يوم من خلال جهود مضنية من العمل ليلاً ونهاراً حيث تم الانتهاء من حفر ستة مسارات للخطوط التي يتجاوز طولها /48/ كم بين الآبار والمحطات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة تجميع غاز قارة المكونة من (فاصل عمودي – فاصل أفقي – خزان كوندنسات عدد 2 سعة كل واحد 85 م3) وتوصيلها إلى مجمع غاز قارة (المانيفولد)، بالإضافة إلى تنفيذ محطة تجميع البريج المكونة من (فاصل أفقي + خزان تجميع سعة 85 م3).

وبتاريخ 1 نيسان لعام 2018 بدأت أعمال التحضير للتشغيل عن طريق اختبارات الضغط بالهواء للأنابيب والفواصل وكسح خطوط الآبار بالنتروجين ثم بالغاز.

سوف يؤدي المشروع إلى إدخال حوالي ( 1 مليون م3 غاز باليوم ) لشبكة الغاز بالإضافة للحصول على 500 برميل/يوم من المتكاثفات، بقيمة إجمالية يومية تقارب /330/ ألف دولار باليوم ( مما يعني أن التكاليف المدفوعة تعادل إنتاج شهر واحد فقط بغض النظر عن الخطة المستقبلية لتزايد الإنتاج من هذا الموقع وبالتالي ارتفاع قيمة المنتج )، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.7 مليون م3 غاز يومياً من موقع حقول دمشق في نهاية هذا العام وإلى 3 مليون م3 يومياً منه في نهاية عام 2019.

علماً أن الطاقة المولدة من 1 مليون م3 غاز باليوم تعطي 140 ميغا واط ساعي تعادل 3360 واط باليوم في حال دارة مفردة وتعطي 200 ميغا واط ساعي تعادل 4800 ميغا واط باليوم في حال دارة مركبة.

ومن المقرر من خلال استكمال عمليات الحفر الاستكشافي وعمليات المسح السايزمي الثنائي والثلاثي الأبعاد 2D و 3D الحصول على نتائج واعدة أكثر وازدياد الإحتياطات والمقدرة حالياً بـ 19.9 مليار م3 من الغاز لكامل حقول منطقة شمال دمشق وبـ 11.6 مليار م3 من الغاز لحقل قارة لوحده.

يذكر أن عدد الآبار المحفورة منذ تشكيل الحكومة (19 بئر = 14 حفر + 5 إصلاح).

وعدد الحفارات التي تم وضعها في العمل (لدينا الآن 4 حفارات حفر + 2 إصلاح).

وعدد الأمتار الطولية المحفورة حتى تاريخه تقارب 50.000 متر طولي، على أن عمليات الحفر مستمرة في موقعي قارة 4 والبريج 4.

المصدر: وزارة النقط والثروة المعدنية