«فيسبوك» تكشف ميزات مذهلة على «واتس آب»

يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير «واتس آب» إلى استعادة ثقة المستخدمين مجدداً، بسبب التسريبات التي ظهرت مؤخرا والتي تتعلق بفضح بياناتهم، التي تورطت بها شركة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وخضع على إثرها المؤسس «مارك زوكربرغ» للتحقيق.

وكشفت شركة «فيسبوك» خلال مؤتمر مطوري F8 السنوي أن تطبيق «واتس آب» سوف يحصل على العديد من التغييرات الجديدة بما في ذلك الملصقات ومزايا التطبيقات التي تركز على الأعمال التجارية، كما سيحصل التطبيق على مكالمات فيديو جماعية في الأشهر المقبلة.

ولم يتم تقديم معلومات حول كيفية عمل مكالمات الفيديو الجماعية حتى الآن، ولكن من مثال الفيديو، يمكننا أن نرى أن المكالمات سوف تسمح لأربعة أشخاص بالمشاركة في نفس الوقت، وكشفت أن لدى «واتس آب» الآن أكثر من 450 مليون مستخدم يوميًا، ويتم إجراء أكثر من 2 مليار دقيقة من مكالمات الفيديو والصوت عبر التطبيق كل يوم.

وسيحصل التطبيق على ملصقات جديدة، حيث سيتبع خطوات تطبيقات المراسلة الأخرى مثل «مسنجر ولاين وWeChat»، كما سيسمح للأطراف الثلاثة بتطوير مجموعاتهم الخاصة من الملصقات. بحسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وأطلقت الشركة «واتس آب للأعمال» على نظام أندرويد في وقت سابق من هذا العام، والذي لا يزال مجانيا حاليًا، ولكن قد يبدأ التطبيق في فرض رسوم على العلامات التجارية الكبيرة للحصول على امتيازات إضافية من شأنها مساعدة المشتركين في الوصول إلى المزيد من العملاء وكسب المال.