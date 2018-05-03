فيسبوك تطلق ميزة غير مسبوقة للمستخدمين.. تعرف عليها

تتجه شركة «فيسبوك» للإعلان عن ميزة جديدة و غير مسبوقة لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وهي خدمة «التعارف»، وذلك ضمن حزمة من التحديثات للشبكة في المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»، «مارك زوكربيرغ»، خلال المؤتمر الرئيس لمطوري الشركة، الذي أقيم في مدينة «سان خوسيه» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن خدمة «التعارف» تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الإنترنت.

ويُتوقع أن تحول هذه الخطوة شركة «فيسبوك»، التي تحوي أكثر من 2.2 مليار مستخدم نشط شهريا، إلى منافس رئيس لـ «ماتش جروب»، التي تمتلك وتدير تطبيق التعارف بالمحمول الشهير «تندر»، ومنصة «أكيوبيد».

وانخفضت أسهم «ماتش جروب» لأكثر من 17 %، بمجرد الإعلان عن خدمة «فيسبوك» للتقريب، بحسب موقع «ذا فيرج».

وقال زوكربرغ، مازحا خلال المؤتمر: «هذا سيكون لبناء علاقات حقيقية طويلة الأمد، وليس فقط بهدف الارتباط العاطفي»، مضيفا أن الخدمة ستكون ضمن تطبيق «فيسبوك» وليست منفصلة في تطبيق جديد.

وتابع: «صممنا هذه الخدمة مع مراعاتنا لخصوصية المستخدمين والسلامة منذ البداية، إذ لن يرى أصدقاؤك ملفك الشخصي، وسيتم اقتراحك فقط للأشخاص الذين ليسوا أصدقاء لك».

من جهته، ألقى رئيس المنتجات في «فيسبوك» «كريس كوكس» الضوء على ميزات الخدمة الجديدة خلال المؤتمر، إن «فيسبوك» ستعلن عن تاريخ طرحها لخدمة المواعدة، ومعلومات بدء تشغيلها في وقت لاحق من العام الحالي، ولكن بعد إجراء اختبار لها.