سناب شات يطلق تطبيقًا جديدًا.. للمشاهير فقط

تستعد شركة “سناب شات” لإطلاق تطبيق جديد، يسمى “Snap Pro”، ولكن إن لم تكن واحدا من المشاهير أو الشخصيات العامة فأنت للأسف لا يمكنك الاستفادة منه.

ذكر تقرير نشره موقع “sputnik” اليوم، أن التطبيق الجديد الذي تستعد الشركة لإطلاقه يهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين الأساسيين للتطبيق الرئيسي، وتمكينهم من إنشاء ملفات شخصية جديدة والتحقق من الإحصائيات التفصيلية حول عدد الأشخاص الذين يشاهدون قصصهم.

وفي تصريح حول التطبيق الجديد، قال “عمران خان” كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى الشركة: “سيتم طرح المنتج للكيانات العامة، بداية من الشخصيات العامة إلى الشركات المحلية والمؤسسات الخيرية، التي تريد استخدام برنامجنا للوصول إلى جمهور يتجاوز الأصدقاء والعائلة”.

وأشار “عمران” إلى أن التطبيق يعمل على تسهيل إدارة الملف الشخصي، وإنشاء المحتوى وتوزيعه، وفهم إحصاءات الجمهور.

كانت شركة “سناب شات” في وقت سابق، قد أعادت تصميم التطبيق، الأمر الذي لم يلق قبول جميع المستخدمين، واعترف “إيفان شبيغل” الرئيس التنفيذي للشركة بأن المظهر الجديد كان فاشلا تماما، ولكنه تم إطلاقه من أجل حماية أكبر للمستخدمين.