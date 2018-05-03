فيسبوك تطلق مزايا لتحويل صور الذكريات إلى «3D»

كشفت شركة “فيسبوك”، عن سعيها لإطلاق خاصيتين جديدتين، الأولى تتيح تحويل الصور العادية ثنائية الأبعاد، إلى ثلاثية الأبعاد، والثانية استخدام برنامج ذكاء اصطناعي متطور، يمكن المستخدمين من مشاهدة ذكرياتهم بنظارات الواقع الافتراضي.

وأوضحت الشركة أن موعد إطلاق المزايا الجديدة، سيكون خلال هذا الصيف، مبينة أن برنامج الذكاء الاصطناعي، سيحول صور الطفولة العادية، إلى غرفة واقع افتراضي خاصة بالذكريات، يتجول داخلها الشخص ليكتشف ذكرياته القديمة في أجواء بيئة ثلاثية الأبعاد، وكأنه ضيف يشاهدها للمرة الأولى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن كذلك تحويل الفيديو العادي ثنائي الأبعاد إلى مساحة افتراضية، يتجول فيها المستخدم من خلال جهازه للواقع الافتراضي، بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أيضا اليوم الأربعاء.