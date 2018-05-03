الجيش السوري يفصل منطقة الحجر الأسود عن مخيم اليرموك جنوب دمشق

أعلن الإعلام الحربي أن الجيش السوري فصل منطقة الحجر الأسود عن مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد تقدّمه من مواقعه في جامع منيف العائدي باتجاه مدرسة مثقال حسن بركة.

#عاجل||#الحجر_الأسود ||#سانا ..مرسل سانا الحربي.. وحدات #الجيش_العربي_السوري تقطع خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود عبر فصل الحي إلى قسمين شمالي وجنوبي وسط انهيارات متتاليه في صفوف الإرهابيين. — سانا عاجل (@SanaAjel) ٣ مايو ٢٠١٨

في المقابل، تقدمت قوات الجيش الأخرى من الكتل السكنية في القسم الغربي للمنطقة وبسطت سيطرتها على جامع بلال الحبشي لتعمل القوات على التقدّم من المحورين والالتقاء ببعضهما عند دوار الحجر الأسود الواقع شمال المنطقة.

#عاجل||#سانا ..مراسل سانا الحربي: إخراج 16 حافلة تقل المئات من الارهابيين مع عائلاتهم من بلدات #يلدا و #بيت_سحم و #ببيلا إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سورية. — سانا عاجل (@SanaAjel) ٣ مايو ٢٠١٨

وفي السياق، تحدثت وكالة “سانا” عن إخراج 16 حافلة تقلّ المئات من الإرهابيين مع عائلاتهم من عدد من البلدات إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحقٍ إلى شمال سوريا.

يأتي ذلك بعد انتشار الجيش السوري في كامل المنطقة التي كان يسيطر عليها سابقاً مسلحو “جبهة النصرة” في مخيم اليرموك.