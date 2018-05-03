استشهاد عميد ركن وملازم بالجيش السوري في حادث أليم

استشهد العميد الركن في الجيش السوري هيثم النايف، إثر حادث سير أليم على طريق أثريا- خناصر باتجاه مدينة السلمية بحماة.

ونعت صفحات سورية العميد الركن اليوم، الخميس 3 من أيار، وقالت إنه توفي على الفور مع الملازم علاء الحسن، بينما جرح آخرون في الحادث.

و يشغل النايف منصب قائد “الدفاع المحلي في حلب”، واستشهد إثر ارتطام حافل نقل ركاب بسيارة كانت تقله على الطريق، قرابة الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وذكرت “شبكة أخبار حلب”، أن عناصر الأمن العسكري “نقلوا الشهداء وأسعفوا الجرحى إلى مستشفى السلمية، حيث أقرب نقطة طبية لمكان الحادث.

وأوضحت مصادر اعلامية، أن النايف “كان متوجهًا مع الحسن لتفقد بعض القوات في المنطقة”.

بينما قالت أخرى إن الحادث جرى قرب قرية الشيخ هلال في ريف حماة الشرقي.

وينحدر النايف من عشيرة “العساسنة” وأدار في وقت سابق “قوات لواء الدوشكا”.

وفي حادثة مشابهة نهاية شباط الماضي، توفي معتقلون وعدد من عناصر الشرطة وعسكريون جراء انقلاب عربة عسكرية على الأوتوستراد الدولي دمشق- حمص بالقرب من جسر بغداد.