بالفيديو.. كيم جونغ أون يدفع مصورًا من أمام زوجته

كيم جونغ أون يدفع مصورًا من أمام زوجته

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو للحظة دفع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بيده مصورًا بعيدًا عن طريق زوجته أثناء القمة الكورية التاريخية، الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو دفع كيم جونغ أون بظهر يده المصور عند اقتراب زوجته “ري سول جو” للقاء رئيس كوريا الجنوبية “مون جاي-إن” في قرية السلام “بانمنجوم”.

واضطر المصور التحرك جانبًا بعد تنبيه الزعيم الكوري الشمالي؛ كي يفسح الطريق أمام زوجة الأخير.

وعبرت “ري سول جو”، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، الحدود في المنطقة منزوعة السلاح يوم الجمعة الماضي لحضور مأدبة عشاء القمة التي استضافها الرئيس مون وزوجته “كيم جونغ-سوك”.

وقبل الجلوس على مأدبة العشاء، تحدثت سيدة كوريا الشمالية الأولى بإيجاز مع نظيرتها الكورية الجنوبية في أول لقاء بينهما.

يُذكر، أنه بعد القمة التاريخية قال الزعيمان في بيان مشترك، “إن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تؤكدان هدفهما المشترك بأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية من خلال القيام بنزع تام لهذه الأسلحة”.