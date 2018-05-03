صيد ثمين بيد الجيش السوري.. وما علاقة الجزيرة ؟
صيد ثمين بيد الجيش السوري.. وما علاقة الجزيرة ؟
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور بدقة عالية توثق ضبط القوى الأمنية ( فرع فلسطين ) المقر الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية في الغوطة الشرقية والذي يحتوي أجهزة بث فضائي وكاميرات ولابتوبات بالإضافة لعشرات الهاردات التي بداخلها ملفات هامة جداً .
تعد هذه المعدات كنز ثمين اصبح بقبضة ابطال القوى الامنية السورية وفضيحة كبيرة ستزلزل قناة الجزيرة القطرية بسبب المعلومات الهامة جدا التي توجد بداخلها
شاهد الصور :