الاخبار

صيد ثمين بيد الجيش السوري.. وما علاقة الجزيرة ؟

1٬713

صيد ثمين بيد الجيش السوري.. وما علاقة الجزيرة ؟

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور بدقة عالية توثق ضبط القوى الأمنية ( فرع فلسطين ) المقر الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية في الغوطة الشرقية والذي يحتوي أجهزة بث فضائي وكاميرات ولابتوبات بالإضافة لعشرات الهاردات التي بداخلها ملفات هامة جداً .

تعد هذه المعدات كنز ثمين اصبح بقبضة ابطال القوى الامنية السورية وفضيحة كبيرة ستزلزل قناة الجزيرة القطرية بسبب المعلومات الهامة جدا التي توجد بداخلها

شاهد الصور :

صيد ثمين بيد الجيش السوري.. وما علاقة الجزيرة ؟

السابق 1 من 4 التالي