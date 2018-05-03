معتمد اختلس الرواتب وغادر القطر… وآخر نظم شيكات أضرار وهمية صرفها وتوارى عن الأنظار

كشف مدير تربية حماة يحيى منجد عن اختلاس معتمد رواتب معلمي مدينة سلمية المدعو /ع – ح/ نحو 6 ملايين ليرة سورية وتوارى عن الأنظار منذ شهر تقريباً، وتبيَّن بعد فتح الصندوقين الحديديين اللذين كانا بعهدته أنهما فارغان من أي مبلغ باستثناء بعض الأوراق الثبوتية وسجلات الرواتب.

وأوضح مدير التربية أن إجمالي مبلغ الرواتب التي كانت بذمة المعتمد نحو 5.8 ملايين ليرة سورية، منها 3.5 ملايين ليرة رواتب المعلمين عن شهر نيسان، ونحو 2.2 مليون ليرة كمستحقات مالية لتعويض أجور ساعات التدريس داخل الملاك إضافة إلى التعويضات المالية المترتبة عن أجور الامتحانات.

وبيَّن مصدر في شرطة مدينة سلمية أن معتمد الرواتب كان قد فر إلى خارج القطر بعد اختلاسه الأموال المفقودة، وقد أبلغت عنه زوجه بعد مضي أسبوع على غيابه.

وكشف مصدر في محافظة حماة أن منظم شيكات المتضررين من جراء الإرهاب في حماة ومناطقها المدعو (و– ع) قد نظم عدة شيكات وهمية باسمه واسم زوجه وابنه تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ليرة وصرفها وتوارى عن الأنظار أيضاً.

وعلى خلفية ذلك تم إعفاء مدير دعم القرار بمحافظة حماة وهو مهندس معلوماتية من مهامه وتكليفه العمل في مديرية المصالح العقارية لعدم قدرته على إدارة هذا الملف وعدم متابعته ومراقبته لما كان يجري في دائرته.

وقد توقف صرف التعويضات للمتضررين من الإرهاب حتى يتم تعيين مدير دعم قرار جديد، علماً أنه يوجد دفعة جديدة من التعويضات وقدرها 400 مليون ليرة وردت للمحافظة من وزارة الإدارة المحلية مخصصة لهذا الغرض.

وكانت آخر دفعة تم تحويلها للمحافظة قبل 3 أشهر تقريباً لصرفها للمتضررين وقدرها 400 مليون ليرة أيضاً واستفاد منها أكثر من 400 متضرر.