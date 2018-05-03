رئيس لجنة سوق الهال: انخفاض أسعار الخضار والفواكه سببه الكساد

رأى رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة محمود مصطفى عرواني أن حالةً من الكساد تسيطر على الأسواق، لوفرة المواد المتنوعة وكثرة العرض وقلة الطلب، وهو ما انعكس على الأسعار التي انخفضت بشكل كبير لمصلحة المواطن.

وقد سجلت أسعار المواد بالجملة أمس لكيلو البطاطا 45 – 70 ليرة بحسب النوع والحجم، ومن البندورة البلاستيكية الساحلية بـ75–115 ليرة، ومن الخيار البلاستيكي 60–100 ليرة ومن الأرضي شوكي 175 –200 ليرة، ومن الباذنجان الأسود 105–120 ليرة ومن الكوسا 100–115 ليرة من الفول الأخضر 65– 75 ليرة ومن البازلاء 100– 125 ليرة، ومن الثوم 50– 100 ليرة حسب يباسه.

وأما الفاكهة فقد بيع الكيلو من البلانسيا بـ65–90 ليرة من اليافاوي بـ100- 125 ليرة ومن التفاح بـ175–350 ليرة وبحسب نوعه وحجمه، ومن الجزر بـ100 ليرة ومن الليمون بـ400– 450 ليرة.

وبين مصدر في التجارة الداخلية أن سعر المفرق لكيلو البطاطا 60– 90 ليرة ومن البندورة بـ90– 180 ليرة ومن الخيار بـ75– 125 ليرة ومن الباذنجان بـ120 ليرة ومن الكوسا بـ90– 160 ليرة ومن الفول الأخضر بـ95 ليرة ومن البـــــازلاء بـ100– 160 ليرة.

بينما سجل كيلو البرتقال اليافاوي بـ90– 140 ليرة والتفاح 260– 390 ليـرة والجزرـ130 ليرة.

أما أسعار اللحوم الحمراء فقد ثبتت عند عتبتها العالية– حسب مصدر في التجارة الداخلية- حيث يباع كيلو لحم الخروف المدهن بنسبة 20 بالمئة بـ3600 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 200 ليرة وذلك لتحسن المراعي، ومن لحم العجل بـ3500 ليرة.

وأما الفروج فقد بيع كيلو الصدر بـ1350 ليرة ومن الفخذ بـ750 – 800 ليرة، بينما سجَّل سعر طبق البيض انخفاضاً ملحوظاً من 1200 ليرة إلى 900 ليرة، وذلك بسبب الإنتاج الوافر من البيض البلدي، ومنشأة دواجن حماة والمداجن الخاصة، وعدم فتح باب التصدير.

الوطن