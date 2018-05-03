بالتفصيل.. ماهي خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء

بدأت “المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء” العمل بنظام الدفع الإلكتروني في “وزارة الكهرباء” رسمياً، ضمن 4 محافظات هي دمشق وريف دمشق وحلب وحمص، على أن يتم إطلاقها في اللاذقية وطرطوس والسويداء خلال شهر تقريباً.

ووفق ما بيّنه مدير المؤسسة عبدالوهاب الخطيب لصحيفة “الوطن”، فإن الهدف من إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني هو زيادة الارتقاء بمستوى الجباية الآلية في الوزارة، وتحسين مستوى خدمة المشتركين وتحقيق رضاهم بالدرجة الأولى.

وبالنسبة لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني حالياً لدى المشتركين، أشار الخطيب إلى أن كل مشترك يملك حساباً مصرفاً حالياً لدى “المصرف التجاري” أو “المصرف العقاري”، يمكن مراجتعه حتى يتم تزويده برمز سري خاص على حسابه، ضماناً لإجراءات الدفع الآمنة، ومنعاً من تحويل رصيده الأساسي كقيم فواتير.

وأوضح الخطيب أن الدفع الإلكتروني هو عملية تقاص مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيها) والحساب الخاص بـ”وزارة الكهرباء”، مؤكّداً أنّ الوزارة لا تفرض أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

أمّا بالنسبة للمشتركين ممن يملكون حسابات مصرفية لدى المصارف الخاصة، بين الخطيب أن “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” ستتولى خلال الفترة القادمة مهمة الربط بين “وزارة الكهرباء” والمصارف الخاصة التي حصلت أو ستحصل على ترخيص الدفع الإلكتروني من “مصرف سورية المركزي”.

وحول إجراءات الدفع، ذكر الخطيب أن الإجراءات تتيح حالياً لكل مشترك الدخول إلى أيقونة البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للحصول على عدة خدمات أولية تم تحديدها وهي:

1) إجراء عملية الدفع من خلال حسابه في المصرف التابع له، وذلك من خلال تسجيل اسم الشركة التي يتبع لها عداده والرمز الخاص ورقم الاشتراك لتتم عملية الاستعلام والدفع فور طلبه لذلك.

2) يمكن لكل مشترك أن يعرف نوعين من الفواتير، منها معرفة كل ما تم دفعه إلكترونياً من خلال الخدمة المقدمة، إضافة إلى معرفة جميع الفواتير المدفوعة مسبقاً عن العداد منذ تركيبه.

3) يتاح لكل مشترك إدخال التأشيرة مباشرة من خلال نوافذ الدفع مباشرة، ليتم إرسالها إلى نظام (الفوترة) المركزي الخاص بالشركة لتتم عملية حساب الفاتورة.

وبالنسبة إلى احتمالية إعطاء المشترك تأشيرة غير حقيقية للبرنامج، قال الخطيب إن البرنامج المصمم حالياً لا يقبل التأشيرات غير المنطقية وليست قريبة من التأشيرات السابقة المحفوظة على النظام.

وبيّن الخطيب أن النظام المصمّم يأخذ حدوداً آمنة لكل مشترك، من خلال حساب متوسط استهلاك كل عداد بحد أدنى وأعلى استناداً إلى التأشيرات السابقة له، ما يجعله يرفض أي تأشيرة غير منطقية سواء أكانت مرتفعة جداً أم منخفضة.

وشرعت مؤسسة الكهرباء مطلع 2018 بتجربة الدفع الإلكتروني، عبر دفع فواتير الكهرباء من خلال منافذ الدفع الإلكترونية المتوافرة حالياً في سورية، أحدها الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على الإنترنت، والذي يتيح الاستعلام عن قيم الفواتير ودفعها وإدخال تأشيرة العداد إلكترونياً.

ويوجد منفذ آخر للدفع وهو تطبيق إلكتروني يعمل على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية “الأندرويد”، من خلال منصة إلكترونية خاصة بالمحافظات التي استقبلت الخدمة ضمن التطبيق، ليتم دفع الفواتير عن طريق الوحدات.

ويمكن تسديد الفواتير حالياً عن طريق المصارف الحكومية، مع وجود طرف ثالث هو شركة المدفوعات السورية التابعة لـ”وزارة الاتصالات والتقانة”، والتي ستكون مركز الربط الرئيسي بين الجهات الحكومية العامة والخاصة لإتمام العملية بشكل كامل مستقبلاً.