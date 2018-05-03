بالأسماء: اليكم قائمة الفصائل الرافضة لاتفاق ريف حمص الشمالي

نشر الإعلام الحربي السوري قائمة الفصائل الناشطة في ريف حمص الشمالي التي رفضت وقف إطلاق النار والمصالحة مع دمشق، وأكدت أنها ستقاتل حتى “الرمق الأخير”.

وتتضمن القائمة المنشورة على صفحة “شبكة الإعلام الحربي السوري”، اليوم الأربعاء، المجموعات التالية:

1- جبهة تحرير سوريا

2- غرفة عمليات رص الصفوف

3- تشكيل أهل السنة والجماعة

4- حركة تحرير الوطن

5- الفيلق الرابع (يضم كلا من “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”لواء الحق” و”فيلق حمص”، إضافة إلى كتائب ناشطة في منطقة الحولة وريف حماة الجنوبي)

6- فيلق الشام

ويقضي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء، بإخراج جميع المسلحين الرافضين للتسوية مع أفراد عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال ثلاثة أيام بعد تسليم أسلحتهم خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق.

من جابته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن الاجتماع الذي جرى أمس بين ممثلين عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من جهة، وممثلين عن الحكومة السورية وروسيا، من جهة ثانية، انتهى بتحديد موعد اجتماع جديد عند ظهر اليوم الأربعاء، سيتخذ فيه قرار نهائي بشأن وضع الريفين.

المصدر: الإعلام الحربي السوري + المرصد السوري لحقوق الإنسان