الجيش السوري يطوق المجموعات الإرهابية بالنار

عبد الرحمن سرميني

حقق الجيش السوري تقدماً ملحوظاً خلال الأيام السابقة في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق وسيطر على عدد من كتل الأبنية جنوب وجنوب شرق الحجر الأسود ويكون بذلك قد قطع أوصال المجموعات الإرهابية وسيطر على أهم طرق إمدادهم مواصلاً استهداف مواقعهم برمايات من سلاح الجو ورمايات مدفعية وصاروخية دقيقة.

ومن جهات أخرى بدأت قوات الجيش السوري بتسلم مواقع مسلحي (جبهة النصرة) والفصائل المسلحة الأخرى في كل من مخيم اليرموك و يلدا و ببيلا الذين خضعوا لشروط الدولة السورية بالخروج من المنطقة المذكورة بعد معارك استمرت لأكثر من أسبوعين في المنطقة تكبدت فيها التنظيمات المسلحة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وقد بدأ الجيش السوري بجلب تعزيزات و حشود عسكرية ضخمة إلى المنطقة لفتح محور جديد ليوجه ضربات قاسمة في العمق المسلح للتنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ، وسيطرت اليوم وحدات من الجيش السوري على أجزاء من شارع لوبية بعد أن أكمل الجيش السوري سيطرته أمس على حارة فرن فؤاد في المنطقة مما يضع التنظيمات الإرهابية في دائرة من نار تحيط بمناطق سيطرته من كافة الجهات.

على صعيدٍ أخر بدأت الحكومة السورية متمثلة بمحافظة ريف دمشق ومديرية خدماتها و عدد من المتطوعين في اتحاد الطلبة بأعمال الصيانة للمدارس والمرافق العامة في الغوطة الشرقية لإعادة الحياة إليها كما كانت قبل تواجد الفكر الإرهابي، مما يعطي أملاً لسكان جنوب العاصمة بأن تأول أحوال منطقتهم إلى ما آلت إليه الأوضاع في الغوطة الشرقية بعد دخول الدولة السورية إليها والبدء بتفعيل مؤسساتها وعودة الحياة الطبيعية إليها.

المصدر: دمشق الآن