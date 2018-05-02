6 تطبيقات لتصوير احترافي على الهواتف

تعد الكاميرا المتطورة عالية الدقة من أهم المزايا التي يحرص المستخدمون على الحصول عليها عند شراء هاتف ذكي جديد؛ لذلك أصبحت الشركات التي تصنع هواتف ذكية تعمل مع نظام تشغيل أندرويد تهتم بشكل كبير بتلك الميزة.

لكن بالإضافة إلى الكاميرا الحديثة، هناك مجموعة من التطبيقات المتوفرة بشكل مجاني على متجر “غوغل بلاي”، تساعد المستخدم في التقاط أفضل صور ممكنة، وتوفر مجموعة من التأثيرات الهامة.

فيما يلي أبرز تطبيقات الكاميرات الاحترافية على هواتف أندرويد:

1 – تطبيق Camera FV – 5

2 – تطبيق VSCO Cam

3 – تطبيق ProShot

4 – تطبيق Camera360 Ultimate

5 – تطبيق A Better Camera

6 – تطبيق Google Camera

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