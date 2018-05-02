كيفية تجاهل الوسوم والكلمات الرئيسية في تويتر

تعتبر منصة “تويتر” المكان الأول لأغلب المستخدمين لمعرفة ما يدور حولهم من أحداث، وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية التحكم الكامل، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من الإعدادات التي تتيحها المنصة وتجاهل الوسوم والكلمات الرئيسية فيها.

كيفية تجاهل الوسوم والكلمات الرئيسية في تويتر على أندرويد:

1- تحميل التطبيق من متجر غوغل بلاي.

2- تشغيل التطبيق وفتح القائمة الكاملة بالنقر على الصورة الرمزية في أعلى الزاوية اليسرى أو التمرير إلى الداخل من الجانب الأيمن.

3- تحديد الإعدادات والخصوصية، ثم اختيار الخصوصية والأمان، ثم الانتقال إلى أسفل القائمة، ثم الضغط على الكلمات التي تم كتمها.

4- تجاهل الكلمات الرئيسية، من خلال تحديد زر الإجراء العائم لإضافة كلمة أو عبارة أو علامة تصنيف إلى قائمة العناصر التي تريد تجاهلها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار تجاهل كل عنصر من المخطط الزمني والإشعارات وتحديد المدة التي سيتم بها تجاهل الكلمة أو العبارة.

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