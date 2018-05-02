انتخابات – سيمون ابي رميا لأهالي قرطبا والكفر: ردُنا على الحرب ضدنا سيكون بتسونامي برتقالي كما كان في أيار 2005

أكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا أن “طيف العماد ميشال عون يرافقنا في جولاتنا وآدائه الحكيم والأبوي الإستثنائي كشف حقيقة شخصيته”، لافتاً الى ان “الشعب اللبناني حتما سيعطي فرصة لهذا العهد الذهبي وسيصوت للوائح لبنان القوي، ليساعدوا الرئيس عون على بناء الجمهورية القوية”. أبي رميا في لقاء جمعه مع أهالي قرطبا والكفر، اعتبر أن “الحرب الكونية على العونية ما تزال مستمرة، ونحن نُحارب بشتى الوسائل وعلى جميع الأصعدة”، مشيراً الى أن “ردنا على هذه الحرب سيكون تسونامي برتقالي في ٧ ايار ٢٠١٨ كما كان في ٧ أيار ٢٠٠٥ يوم عودة الوطن الى الوطن”، مؤكداً أن “النصر سيكون من خلال أصواتكم التي ستملئ الصناديق لأننا وعدنا سيد العهد بأننا سنكون أوفياء لهذا العهد”. ولفت الى أنه تقدم بـ ٢٦ اقتراح قانون اغلبها متعلقة بقضايا الشباب وهموهم، لانهم الفئة الاكثر تهميشا في النظام السياسي و ٨٣٪؜ من شباب لبنان يحلمون بالهجرة بحثا عن لقمة العيش وتحقيق مستقبلهم”، وفي الختام وجه تحية للعمال اللبنانيين “أتمنى أن نحقق طموحاتكم ونستعيد لكم دوركم الاساسي في سوق العمل ونعزز حقوقكم العمّالية المهدورة”.