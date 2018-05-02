رئاسة الجمهورية العربية السورية تحذر من هذه الصفحة المزورة
رئاسة الجمهورية العربية السورية
حذر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية السورية من صفحة مزورة تستخدم إسم صفحة الرئاسة الرسمية لبث الاشاعات و الاكاذيب, وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي في الرئاسة:
رداً على استفساراتكم ورسائلكم حول الصفحة التي تحمل اسم ((رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين)) على فيسبوك.. نؤكد في المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية أنها صفحة مزورة ولا علاقة لها بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية أو أي من المكاتب الرئاسية..
وأي شيء يصدر عن الرئاسة ستجدونه فقط وحصراً على صفحتنا الرسمية الوحيدة هذه.. وعلى حسابات الرئاسة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
رئاسة الجمهورية العربية السورية على Telegram:
https://telegram.me/SyrianPresidency
رئاسة الجمهورية العربية السورية على Twitter:
https://twitter.com/Presidency_Sy
رئاسة الجمهورية العربية السورية على Instagram:
http://instagram.com/syrianpresidency
رئاسة الجمهورية العربية السورية على YouTube:
http://www.youtube.com/user/PresidencySy
http://www.youtube.com/SyrianPresidency
رئاسة الجمهورية العربية السورية على VK:
http://vk.com/syrianpresidency
المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية