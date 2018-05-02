رئاسة الجمهورية العربية السورية

حذر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية السورية من صفحة مزورة تستخدم إسم صفحة الرئاسة الرسمية لبث الاشاعات و الاكاذيب, وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي في الرئاسة:

رداً على استفساراتكم ورسائلكم حول الصفحة التي تحمل اسم ((رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين)) على فيسبوك.. نؤكد في المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية أنها صفحة مزورة ولا علاقة لها بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية أو أي من المكاتب الرئاسية..

وأي شيء يصدر عن الرئاسة ستجدونه فقط وحصراً على صفحتنا الرسمية الوحيدة هذه.. وعلى حسابات الرئاسة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Telegram:

https://telegram.me/SyrianPresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Twitter:

https://twitter.com/Presidency_Sy

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Instagram:

http://instagram.com/syrianpresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على YouTube:

http://www.youtube.com/user/PresidencySy

http://www.youtube.com/SyrianPresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على VK:

http://vk.com/syrianpresidency

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية