توعية الطلاب بكيفية الحصول على «الحالة الجنائية» في الشارقة

أطلقت شرطة الشارقة حملة توعية لطلاب الصف الثاني عشر بمدارس الشارقة عن كيفية الحصول على شهادات إثبات الحالة الجنائية (حسن السير والسلوك)، باستخدام التطبيقات الذكية.

وأفاد رئيس مركز شرطة واسط، المقدم عبدالله علاي النقبي، أنه تم التركيز على فئة طلاب الصف الثاني عشر، وعمل زيارات للمدارس، لأن هذه الفئة هي التي سيُطلب منهم الحصول على شهادات حسن السير والسلوك، في حال الانتهاء من المرحلة الثانوية، حيث يمكنهم إنجاز تلك المعاملات عن طريق الهاتف باستخدام التطبيقات الذكية، وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (MOI) وإنجازها في أقصر وقت ممكن، وعبر جميع المراكز الشرطة العاملة بمدينة الشارقة، ومن بينها مركز شرطة الغرب، ومركز شرطة البحيرة، ومركز شرطة واسط، إضافة إلى مركز شرطة الذيد بالمنطقة الوسطى، وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وسيتم عرض فيديو يوضح كيفية استخدام البرنامج لاستخراج الشهادة.

وأكد أن إطلاق هذه الحملة لطلاب الثانوية، يأتي في إطار الحملات التوعوية لطلاب المدارس، لتطوير مختلف الخدمات الأمنية، وتيسير الحصول عليها من قبل أفراد المجتمع، خصوصاً بعد الانتهاء من العام الدراسي، سواء للمواطنين أو المقيمين.