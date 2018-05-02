بلدية عجمان تحصد جائزة دعم الاستدامة البيئية

عجمان: «الخليج»

حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جائزة GREEN ERA AWARD For Sustainability في مجال حماية الهواء من التلوث ودعم الاستدامة البيئية ضمن حفل أقيم في ألمانيا؛ لتسجل نجاحاً جديداً في مجال المحافظة على الثروات الطبيعية.وأوضح عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن الجائزة إنجاز مشرف يضاف لسلسة إنجازات الدائرة وسجلها الحافل بالإبداع، وخاصة في مجال حماية البيئة والمحافظة على الاستدامة المنشودة؛ من خلال حماية الهواء؛ عبر الحلول الواقعية والمبتكرة.وأفاد أن الدائرة استحقت الجائزة بجدارة فهي تسعى بشكل دائم لإيجاد بيئة مستدامة، ولا تدخر أي جهد وتسعى جاهدة للمشاركة في المؤتمرات العالمية والجوائز المتخصصة؛ لإبراز جهودها المبذولة في مجالات حماية البيئة وتنميتها، مبيناً أن الدائرة استحقت الجائزة عن منظومة رقابة جودة الهواء.من جانبه، أكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن المنظومة تحقق الأهداف الوطنية لمؤشرات الجودة؛ حيث تتضمن البرامج، الرقابة الدائمة على المنشآت فيما يخص جودة الهواء في عجمان.