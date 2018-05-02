بقيادة نساء…القبض على عصابة خطف وتزوير وسرقة !

تمكن عناصر من فرع الأمن الجنائي في السويداء من القبض على الشقيقتين (سعدى وسلمى. خ) بعد قيامهما ببيع قطع ذهبية مزورة بفواتير مزيفة ، ليتبين بعد الاشتباه فيهما وجود مبرومتين ذهبيتين مع فواتير مزيفة بحوزتيهما.

وأوضح مصدر في فرع الأمن الجنائي أن الشقيقتين اعترفتا بالتحقيق معهما بترويج المصاغ الذهبي المزور في المحافظة من خلال بيع القطع الذهبية المزورة ضمن عدد من الصاغات في مدينتي السويداء وشهبا وإبراز فواتير مزيفة للمصاغ وبيع ما يقرب من عشر قطع ذهبية «مباريم» يتراوح وزن الواحدة منها بين 20-30 غراماً ، وأن مصدر تلك «المباريم» أشخاص من مدينة دمشق، وأنه تم إذاعة البحث عنهم.

وأضاف المصدر: إنه تم أيضاً إلقاء القبض على المدعوة (سيلفين. و) التي أقدمت بالاشتراك مع شخصين على استدراج أحد المواطنين إلى إحدى الشقق بحجة شراء عقار منه وإقدامهم على إجباره على خلع ملابسه وتصويره وتهديده بالصور وإجباره وإرغامه على البصم على عدد من سندات الأمانة تحت تهديد السلاح كما تم القبض على المدعوة (سوسن. ح) بعد إقدامها على قتل زوجة شقيق زوجها طعناً بوساطة سكين عدة طعنات إثر خلافات سابقة بينهما بخصوص ورثة عقار، حيث تمت مصادرة أداة الجريمة وتنظيم الضبط اللازم بحقها وتقديمها للقضاء وإيداعها السجن المدني.

المصدر: الوطن