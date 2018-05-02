«الشارقة للخدمات الإنسانية» تطلق حملة «زكاتكم لتعليمنا»

الشارقة: «الخليج»

تَبنَّت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية شعار «زكاتكم لتعليمنا» عنواناً لحملة الزكاة التي تنظمها سنوياً طوال الشهر الفضيل وتهدف من خلالها إلى سداد الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الإعاقة غير المقتدرين مادياً وتوفير أحدث التقنيات المساندة لتعليمهم بالطريقة التي تناسبهم وتأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بينهم، وذلك في تأكيد واضحٍ على اهتمامها بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وعلاجهم وتمكينهم ومناصرتهم وفق أفضل الممارسات العالمية.وبهذه المناسبة أوضحت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة أن الشعار الجديد رسالة إلى أفراد ومؤسَّساتِ المجتمع تُبيِّنُ الخدمات الإنسانية عَبرَهَا كيف تصرف أموال الزكاة وفقَ المصارفِ الشرعية لسداد الأقساط الدراسية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة ممن لا يستطيع أولياء أمورهم تحمل أعبائها، وقالت: إن المدينة ترتكزُ في حملتها للزكاة على الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة بجواز جمع الزكاة وقبولها وتقديمها للأشخاص من ذوي الإعاقة ممن هم ضمن الفئات التي حددها قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»، وأيضاً جواز جمع الصدقات من غير الزكاة لدعم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومساعدتهم من الناحية الإنسانية وهو ما أجمعت عليه الآيات والأحاديث التي تحث على التعاون على البر والتقوى وترغّب بالصدقة وتشجع عليها وجواز تسديد الرسوم السنوية المترتبة على الطلبة ذوي الإعاقة غير القادرين على دفع هذه الأقساط.

تسلّم المبالغ

أوضح جهاد عبدالقادر المنسق العام لحملة الزكاة «زكاتكم لتعليمنا» أنه وبمجرد اتصال الراغبين بمساندة الحملة على أرقام المدينة في مختلف أقسامها وفروعها في الذيد وكلباء وخورفكان سيحضر مندوب معتمد ومخول من المدينة لتسلّم المبلغ وتسليم المتبرعين إيصالات رسمية بالمبالغ المتبرع بها.