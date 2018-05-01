100% نسبة الالتزام في دبي بحظر «الشعري» و«الصافي»

تعود اليوم أسماك الشعري والصافي العربي لأسواق الأسماك بإمارة دبي، بعد فترة حظر استمرت شهرين، طبقت خلالها بلدية دبي التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية، ومنعت استنزافها بصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام، حسب مدير إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء الهرمودي.

وأضافت الهرمودي، أن الصيادين وبائعي الأسماك التزموا تماماً بفترة الحظر، التي انتهت دون مخالفات، إذ بلغت نسبة الالتزام 100% في كل الأسواق ومنافذ البيع.

وتابعت أن حملات التوعية، التي بدأتها البلدية مع مطلع شهر يناير واستمرت مع حملات التفتيش والرقابة في شهري مارس وأبريل، كان لها دور كبير في التزام الصيادين.