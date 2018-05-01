«مبادلة» تناقش مهارات الشباب في العلوم والتكنولوجيا

أبوظبي: «الخليج»

شارك مسؤولون من «مبادلة للاستثمار» و«لوكهيد مارتن»، الشركة العالمية المتخصصة في صناعات الطيران والأمن، اليوم في «الحلقة الشبابية» التي استضافتها «مبادلة» بهدف توجيه وإرشاد الشباب ممن سيشكلون القيادات المستقبلية في صناعة الطيران.وناقشت «الحلقة الشبابية» التي عقدت على هامش القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي، الخيارات المتاحة أمام الشباب للعمل في المهن المرتبطة بقطاع الفضاء والطيران، في ظل التغييرات المتسارعة في المشهد التكنولوجي. وتوجه المشاركون في الحلقة بكلماتهم إلى جمهور الحاضرين الذي ضم طلاباً من مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية، ومن بينها كليات التقنية العليا والجامعة الأمريكية في الشارقة، وإلى الشباب العاملين في الشركات المرتبطة بقطاع الطيران والفضاء، ومنها شركة «الياه سات» لاتصالات الأقمار الاصطناعية، وشركة «الخدمات والحلول التوربينية» التابعة لمبادلة. وقدم المتحدثان أفكاراً مهمة حول ما يحتاج إليه الشباب للقيام بدور فاعل في هذا القطاع الحيوي المعقد.وفي هذا الإطار، قالت مارلين هيوسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن: «من الواضح أن هؤلاء الشباب يمتلكون المهارات والتصميم اللازمين لضمان مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الفضاء».من ناحيته، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة: «كوننا شركة استثمار عالمية تغطي عملياتها العديد من الأسواق والمناطق الجغرافية، فإننا نعتبر مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عنصراً أساسياً لوظائف المستقبل بغض النظر عن المجال الذي يتخصص به الأفراد، وفي حين ينظر البعض إلى بروز الثورة الصناعية الرابعة والمفاهيم المرافقة لها بأنها تُحدث تغييرات جذرية في أعمالهم، فإننا في مبادلة نرى وجود فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات التقنية».