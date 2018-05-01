شينزو آبي يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

غادر شينزو آبي رئيس وزراء اليابان البلاد، أمس، بعد زيارة رسمية للدولة. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.

من جهة أخرى، زار شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له أمس واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووضع شينزو آبي إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

وقام رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

ورافق شينزو آبي خلال الزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان. ودون رئيس وزراء اليابان في ختام الجولة كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

ومن جانب آخر زار شينزو آبي وحرمه يرافقهما معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة والوفد المرافق أمس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.وتجول الضيف والوفد المرافق يصحبهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية حيث تعرفوا من أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه إضافة إلى التعرف على تاريخ تأسيس هذا الصرح الكبير.