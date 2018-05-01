بديل الستالايت.. هذه تكلفة “خدمة البث التلفزيوني الرقمي” وطريقة الاشتراك به!

بيّن مصدر في الشركة السورية للاتصالات أن خدمة البث التلفزيوني الرقمي (iptv) التي أطلقتها الشركة السورية للاتصالات عبر مزود الخدمة التابع لها “تراسل”، خلال معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( سيرياتيك ) هي خدمة جديدة يتم إدخالها الى القطر لأول مرة تتمثل بتأمين خدمة تلفزيونية عبر الخط النحاسي للمشترك (خط الهاتف) ومن خلال بوابة الانترنت adsl إلا أن عملها غير مرتبط بالاتصال بالانترنت ولا يتأثر بسرعتها إنما يتوقف على تخصيص البوابة لدى المشترك فقط.‏

وحول كيفية حصول المشترك على الخدمة بيّن المصدر أن ذلك يتم من خلال تقديم طلب اشتراك إلى المركز الهاتفي الذي يتبع له المواطن مشيراً الى أن تفعليها في منزل المشترك لا يتطلب سوى وجود جهاز استقبال أو “راوتر” يدعم ميزة استقبال القنوات التلفزيونية مع شاشة ذكية وفي حال عدم توفر الشاشة يمكن الاستعانة بوسيط (stbox) حيث يتم تزويد المشترك بإعدادات خاصة تتضمن (اسم المستخدم ) و( كلمة السر) يمكنه بعدها التمتع بمشاهدة القنوات التي تروق له.‏

أما تكلفة الخدمة على المشترك فهي تتضمن اشتراك يدفع لمرة واحدة بمقدار /1000/ ألف ليرة فقط عند طلب الاشتراك بالخدمة، إضافة إلى اشتراك شهري يتراوح بين 1500 إلى 3500 ليرة بحسب الباقة التي يختارها المشترك وعدد القنوات التي تتضمنها علماً أن مجموع عدد القنوات التي تتضمنها الباقات يبلغ 64 قناة، وتصنف الباقات إلى 3 أنواع الباقة الذهبية تشمل كل أنواع القنوات الرياضية والاسرة والافلام والاطفال.. والباقتين الفضية والبرونزية سيتم الاعلان عن القنوات التي تتضمنها وأسعارها خلال أيام .‏

واعتبر المصدر أن الخدمة الجديدة تواكب التطور العالمي في هذا المجال وهي تتمتع بميزات كبيرة أهمها حماية الأسرة والمجتمع من خلال ضبط المحتوى الذي تتابعه أفراد العائلة من خلال اختيار نوعية القنوات التي تعرض على شاشة التلفزيون على عكس الوضع القائم حالياً من استقبال مئات القنوات عبر الصحون اللاقطة التي لا يتناسب كثير منها مع أخلاقيات مجتمعنا، كما أنها ستضمن في حال تعميمها ورواجها بشكل واسع في المجتمع الانتهاء من مشكلة التشوه البصري الذي تسببه الصحون اللاقطة والذي عملت محافظة دمشق قبل سنوات على الحد منه وبالتالي استغلال المساحات فوق الأسطح بصورة أكثر نفعاً إضافة إلى منع الاستغلال الذي يتعرض له المواطن من خلال توفير القنوات التي يرغب بمشاهدتها كالقنوات الرياضية على سبيل المثال التي تستهوي شريحة واسعة من الشباب بأجور تقل كثيراً عما هو عليه الحال في حال شراء بطاقات الاشتراك الخاصة ببعض القنوات التي يصل سعرها إلى 120 ألف ليرة، مع التنويه بإمكانية إضافة قنوات جديدة مجاناً على الباقات المختارة فضلاً عن إتاحة مشاهدة جميع القنوات التلفزيونية السورية مجاناً.‏

وكالات