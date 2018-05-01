مناقشة دعم نظام «سنيار» ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات

دبي: «الخليج»

عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة أمس، في ديوان الوزارة بدبي، اجتماعه الثاني للعام 2018، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وافتتح المجلس جدول أعماله، بتكريم المهندس حسين لوتاه – مدير عام بلدية دبي السابق – على الجهود التي بذلها لقطاع العمل البلدي والبيئي خلال فترة عمله، ورحب بعضوية الممثلين الجدد عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والقطاع الخاص في إمارة الشارقة.وقال الزيودي: «إن الهدف الرئيسي من اجتماعات المجلس ومناقشته الدورية هو الوصول إلى حلول للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي المُلحّة بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطة شاملة وطموحة تؤكد على الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً». وناقش مع الأعضاء ضمن جدول الأعمال أهمية توحيد الجهود في الدولة لدعم النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني «سنيار» والذي يساهم في مساعدة المستخدمين على الاستدلال على العناوين بسهولة وكفاءة لاختصار المسافات والوقت.وتناول الاجتماع الاطلاع على سير أعمال المرحلة الأولى لمشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة «محطة إنتاج الوقود الحيوي بإمارة أم القيوين»، والذي يهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود الحيوي البديل (RDF) كجزء من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لإدارة النفايات في إمارات الدولة. كما استعرض الأعضاء مستجدات قطاع الصحة في البرنامج الوطني للتكيف المناخي، والذي يهدف إلى أن تكون الإمارات من أكثر دول العالم استعداداً لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأهم مخرجات وأنشطة مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي.وناقش الوزير مع أعضاء المجلس مقترح «الحد المسموح للمواد الجسيمية ذات القطر PM2.5»، مستعرضين الدراسة التي تم تنفيذها عن تركيزات ومصادر ومحتوى هذه الجسيمات لمعرفة مدة تأثيره في الصحة العامة.وتم استعراض نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في شهر إبريل الماضي، وحث الاجتماع على ضرورة توحيد البيانات البيئية الجغرافية، والتطرق لمناقشة اللائحة التنفيذية للحيوانات الخطرة والرفق بالحيوان للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في ديسمبر 2016.