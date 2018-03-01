هل بات مصير الكونتون الكردي محسوماً؟

تكريساً لخطوط حمراء تعكس رغبة الولايات المتحدة في تقسيم سورية، واقتطاع جزء من الجغرافيا في الشمال الشرقي السوري لتأسيس كونتون كردي منفصل عن الدولة السورية، يحقق لها ماتريده من مصالح في تلك المنطقة، يستمرّ التحالف الدولي بقصف قوات موالية للجيش السوري في مناطق ديرالزور، والتي لم توفّر متعاقدين روس؛ في رسالة واضحة لكل من يعنيه الأمر أن الأميركيين لن يتخلوا بسهولة عن تلك المنطقة.

وفي وقت سابق كانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في موازنتها لعام 2019،أنها خصّصت 300 مليون دولار لتدريب ودعم مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، بالإضافة إلى 250 مليون دولارللقوة الأمنية الحدودية التي ستؤسسها لحماية الكونتون الانفصالي شمال شرق سورية.

وبالرغم من الوعود والتطمينات التي أغدقها الأميركيون على أردوغان، ووعدهم للأتراك بتذويب المكوّن الكردي في قوات سورية الديمقراطية لصالح المكوّن العربي، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن الاستراتيجية الأميركية بإبقاء السيطرةوالنفوذ على تلك البقعة الجغرافية قد تدفع إلى التوتّر بين الحليفين في النهاية.

وتتعدد المصالح الأميركية في تلك المنطقة، ويمكن تلخيصها بما يلي:

1- السيطرةعلى حقول النفط والغاز في تلك المنطقة،وإعطاء الشركات الأميركية والأوروبية الحق الحصري باستثمار تلك الحقول.

2- إبقاءالقواعدالعسكريةالأميركيةفي تلك المنطقة، بهدف الضغط على أردوغان والتملُّص من الابتزاز التركيب خصوص قاعدة انجرليك، التي مافتئ أردوغان يعتبرها أداة للتآمرعليه.

3- احتواءالنفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة، بالإضافة إلى قطع أي إمكانية لمد أنبوب الغاز الإيراني إل ىشواطئ المتوسط؛ تنفيذاً للاتفاقية بين الرئيس السوري بشار الأسد والإيرانيين عام 2010،والذي يمتد ّعبرالعراق ومناطق الجزيرة السوريةليصل إلى البحرالمتوسط، وبواسطته يستطيع الإيرانيون تصديرالغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسهولة.

4- احتواء ومواجهة النفوذ العسكري الروسي في سورية، ففي ظل وجود قوةعسكرية روسية تسيطر على السماء السورية، بالإضافة إلى قاعدتي حميميم وطرطوس،فإن النفوذ الروسي مرشَّح للتوسُّع في الشرق الأوسط، لذا لا بد للأميركيين من أن يتواجدوا عسكرياً، وبشكل مكثف، في الإقليم، لاحتواء الروس ومنعهم من التمدد.

إلى أي مدى يستطيع الأميركيون تحقيق تلك الأهداف؟

لاشك أن الأميركيين، ولغاية الآن، مازالوا مصرّين على إعلان نهر الفرات بمنزلة خط الحدود الفاصل بين الإقليم الذي يسيطرون عليه وبين السيادة السورية، وهذامايؤكده استمرار الاعتداء على أي قوة تحاول التقدُّم إلى تلك المناطق، لكن:

– ماذا لوتشكّلت مقاومة محلية سورية ضد الأميركيين في تلك المناطق، فهل يبقى الأميركيون للدفاع عن تلك المناطق في حال سقط لهم ضحايا؟

– ماذا لو ارتفعت التوترات بين الأكراد والعرب الذين يعتبرون أن الأكراد يحاولون السيطرة بواسطة الدعم الأميركي على حقوق وأراضٍ وسلطة ليست لهم، ولايملكون أكثرية في المناطق التي يسيطرون عليها؟ وماذا لوتجدد السيناريو العراقي في تلك البقعة الجغرافية السورية؟

– ماذا عن قدرة الدول الإقليمية على إشعال فتيل حرب داخلية كردية- كردية، خصوصاً أن الأكراد عُرفوا بالانقسام الشديد طيلة تاريخهم في المنطقة، وولاءاتهم المتعددة بين المحاور؟

الإجابة على الأسئلة المطروحة تقودنا إلى استنتاج أن الأميركيين، وبالرغم من رغبتهم الواضحة بتقسيم سورية، إلا أنهم لن يثبتوا في أرض تتشكل فيها مقاومة وطنية ضدهم، ولن يستطعوا الوقوف عسكرياً مع الأكراد ضدّ المكوّن العربي الذي يشكّل أكثرية في المناطق التي يسيطرون عليها، ولايمكنهم منع الأكراد من الاقتتال أو الانقسام.. لذا فإن بقاءهم وقتالهم سيكون في النهاية من أجل الضغط على مسار التسوية السياسية السورية لتأخذ بعين الاعتبار المصالح الأميركية في سورية، ولتحصيل أوراق قوة تفاوضية يستطيعون عبرها أن يأخذوا جزءاً مما لم يستطيعوا تحقيقه بالميدان.

د. ليلى نقولا / الثبات