خبير عقاري: ارتفاع إيجار العقارات في سورية 17 ضعفاً

كشف الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف عن ارتفاع الإيجارات خلال الحرب على سورية بمعدل 10 أضعاف في المناطق المنظمة، ووصل الارتفاع إلى 17 ضعفا في العشوائيات.

وقال يوسف: إن المعيار الأساسي لهذا الموضوع هو مفهوم العرض والطلب، بحيث أن قلة العرض هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة، التي تولدت نتيجة أسباب ترتبط إما بنزوح المواطنين من المناطق الساخنة ليقصدوا مناطق العشوائيات باعتبارها أقل سعراً من المناطق المنظمة، أو ملجئ للعاملين في المدينة أو طالبي العلم ممن قصدوا العشوائيات بالدرجة الأولى لنفس السبب.

واعتبر الخبير العقاري أنه من غير الممكن ضبط هذا الأمر، وخاصة أنه لو قامت الجهات المعنية بتحديد سعر الإيجار للعقارات، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف أصحاب العقارات عن تأجير عقاراتها، وبالتالي يخلق مشكلة أكبر في العرض.

مضيفا ان العقد شريعة المتعاقدين، كما أن صاحب العقار لديه الخيار بتأجير عقاره أو لا، مؤكدا ان الحل الوحيد يكمن في زيادة العرض ما يتطلب خططاً إسعافية وستراتيجية بعيدة المدى، ولكن لا وجود لهذا الطرح حاليا

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