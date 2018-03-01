قضية رأي عام ,مسؤولون متهمون بسرقة “سلال الفقراء”

أقامت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس ومديرية الشؤون في طرطوس وجمعية البتول دعاوى قضائية بحق 32 شخصاً بجرم اختلاس الأموال العامة وإساءة الائتمان وتحقيقاً لتحصيل 100 مليون ليرة، وذلك بناء على تحقيقات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر إضافة لما قد تظهره التحقيقات لاحقاً من مبالغ مسلوبة..

ومن بين المدعى عليهم نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس «نائب المحافظ» ورئيس مجلس إدارة جمعية البتول السابق وأمين السر السابق، ومدير الشؤون الاجتماعية في طرطوس وأعضاء في مجلس المحافظة وعدد من العاملين في الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واللافت أن هناك ستة أشخاص من المدعى عليهم من عائلة واحدة..

وإضافة إلى تحصيل هذه الأموال، تحويل الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى حجز تنفيذي..

وفي المعلومات، أن هؤلاء المدعى عليهم قاموا باستجرار سلل غذائية لبيعها في السوق السوداء وتتجاوز قيمة هذه المخالفات الـ 100 مليون ليرة، وفي المعلومات أيضاً، أن نائب المحافظ تمكن من جمع عدد من المؤيدين حسني النية في مجلس المحافظة من أجل التحقيق مع مجلس إدارة جمعية البتول، وحينها صدر القرار 171 تاريخ 21/9/2016 الذي قضى بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس الإدارة وقام على إثرها محافظ طرطوس بتشكيل لجنة برئاسة نائبه..

وبدلاً من التحقيق مع المتورطين في الجمعية، قام بابتزازهم «وفق التحقيقات» ومن ثم الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة على تسليمه سللاً غذائية وصل عددها إلى 400 سلة على دفعتين «210» الدفعة الأولى و«190» في الدفعة الثانية بأسماء أشخاص ممن تمّ الادعاء عليهم كانوا يبيعون هذه السلل لمصلحته، وتتراوح قيمتها بين 4-6 ملايين ليرة لأن قيمة السلة الواحدة تتراوح بين 10-15 ألف ليرة وأحياناً تصل إلى 25 ألف ليرة في حال احتوت السلة على معلبات وأدوية..

بينما يقول رئيس مجلس الإدارة، «وفق التحقيقات»، أن نائب المحافظ قام بالضغط عليه و«ابتزازه» ليغطي على سرقة مجلس الإدارة لكون الأخير يرأس لجنة التحقيق في مخالفاتهم، وتالياً التستر على سرقتهم المال العام، علماً أن محافظ طرطوس أرسل سابقاً الكثير من الكتب إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق في ممارسات مجلس إدارة البتول، ولأن هناك جهات أخرى كانت تحقق في هذه الممارسات فقد أخطر فرع الأمن الجنائي محافظ طرطوس والنيابة العامة بالكتاب رقم 839 تاريخ 13/11/2016 أن هناك جهات أخرى تولت التحقيق في ممارسات مجلس إدارة جمعية البتول وسرقاته.

تشرين