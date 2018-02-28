مشروع قانون أمريكي لتصنيف “حزب الله” كمنظمة تهريب مخدرات

طرح النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكية “تيد باد” مشروع قانون على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تدعو إلى اعتبار “حزب الله” اللبناني منظمة أجنبية لتهريب المخدرات أو منظمة جنائية دولية.

ويترك المشروع القرار النهائي حيال هذا التصنيف بيد الرئيس الأميركي.

ويشير مشروع القانون الذي لا يزال في مراحله الأولية إلى مشروع “كاساندرا” الذي زعم أن “حزب الله” يهرب الكوكايين إلى الولايات المتحدة إضافة إلى العلاقات التي تربط ما بين الحزب وعصابات الإتجار بالمخدرات في أميركا الجنوبية حسب مزاعم امريكية.

ويطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية تقديم تقرير للكونغرس يقيم الموارد التي يسيطر عليها زعماء الأحزاب السياسية والحركات المرتبطة بحزب الله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأقر مجلس النواب الأميركي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي حزمة عقوبات على “حزب الله” تضمنت فرض عقوبات على أي مؤسسة تدعم الحزب بما يشمل تقديم السلاح.

وكالات