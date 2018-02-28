تعديل جديد في إجراءات دخول السوريين إلى لبنان .. تعرفوا عليه

عدلت السلطات اللبنانية مجدداً إجراءات الدخول إلى لبنان بقصد السياحة ليصبح بالحجز الفندقي خلال المرة الأولى من دون السماح بتجديد الإقامة لمدة إضافية حيث كانت التعليمات السابقة تقضي بالسماح بالتمديد من داخل لبنان عن طريق مراكز الأمن العام لمدة أقصاها أسبوعان.

وأما حالياً فيكتفى بالمدة الممنوحة التي غالباً ما ترواح بين ٤ و٧ أيام فقط، وهي المدة ذاتها المحددة بموجب الحجز الفندقي في أحد الفنادق اللبنانية الذي يتم مسبقاً، أي قبل الدخول إلى عمق الأراضي اللبنانية، على أن يكون بحوزة الراغب بالدخول مبلغ ألفي دولار أمريكي وجواز سفر أو هوية شخصية سليمة، إضافة إلى دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته.

وبين مصدر في الجالية السورية في لبنان أن الهدف من الخطوة تأتي في سياق تعقيد إجراءات دخول السوريين إلى لبنان بطرق مشروعة ولاسيما أن من يدخلون إلى لبنان بالطرق غير المشروعة يصل إلى العشرات يومياً.