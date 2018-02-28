سامر الدبس يصف تجميع السيارات في سورية : نستورد سيارة جاهزة من دبي وننفخ دواليبها هون!

بين مشروع المرسوم الذي رفعته وزارة المالية إلى الحكومة والذي يقضي برفع الرسوم الجمركية على قطع السيارات من 5 إلى 30% ، وبين شركات السيارات التي أكدت أنها تصنع وتجمع خير تصنيع ، وُعد المواطن بارتفاع قريب لأسعار السيارات.

وأكد مصدر في الجمارك أن هذه الخطوة تصب في الإطار الصحيح خاصة أن ما جرى في الفترة السابقة لم يكن تجميعاً حقيقياً , متسائلاً فيما إذا كان تركيب دولاب للسيارة المستوردة يحتاج إلى معمل تجميع ، كما أشار المصدر إلى أن الحل يكون إما برفع الجمارك أو بإقامة صناعة حقيقية، الأمر شبه المستحيل حالياً في ظل غياب الأيدي العاملة.

رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس , أكد أن كل عملية تجميع للسيارات إذا لم يتم قسم كبير منها في سوريا «ما إلها طعمة» ، مشيراً إلى أنه وفي هذه الحالة فإن استيراد السيارة بشكل كامل أجدى وأوفر.

وأضاف الدبس «لما عم نجيب سيارة جاهزة من دبي وننفخ دواليبها هون على مين عم نضحك على الجمارك أو على المواطن» , كما أكد أن «السيارات المجمعة أغلى من البلدان المجاورة بنسبة 50% لذلك يجب إقامة صناعة حقيقية لأن موضوع التجميع غير مجد»

المدير الإداري لشركة خلوف لصناعة السيارات , أكد أن مشروع القانون سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السيارات رافضاً الحديث عن أي شيء في الموضوع.

المدير التنفيذي لشركة «كيا موتورز» وائل شقير أكد أن قرار الجمارك جاء لرفد الخزينة العامة للدولة ، مؤكداً أن «كيا موتورز» تقوم بالتجميع وبأياد محلية ، وحول منعكسات القرار أكد شقير أنه سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات.

مدير شركة «سيامكو» زيادة نعمة أكد أنهم يقومون بلحم الهيكل المجزأ للسيارات التي تأتي ومن ثم يتم إعادة دهان الهيكل , موضحاً أنها عملية معقدة تكنولوجياً ومن ثم يتم إدخال هذا الهيكل ليتم تركيب كل مكونات السيارة عليه.

وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية رأى نعمة أن دراسة الحكومة هي امتيازات ضريبية تتناسب مع القيمة المضافة.

المصدر: هاشتاغ سيريا