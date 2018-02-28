أردوغان والأزمة السورية

عبدالله خالد

يذكرني أردوغان بلاعب السيرك الفاشل الذي يريد أن يكون اللاعب الأبرز من خلال توهُّمه أنه يملك كفاءات استثنائية تسمح له باللعب على تناقضات الآخرين ليستفيد منها لتعزيز وضعه الذاتي، ولذلك فإنه يلجأ إلى الكذب ثم يتراجع عما قاله بعد أن اكتشف أنّ الجميع يعون ما يريد تحقيقه.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإنّ الجميع يدرك أنّ أردوغان عضو مركزي في الناتو وأساسي في تنفيذ المخطط الأميركي ـ الصهيوني في المنطقة. صحيح أنّ علاقته بواشنطن قد شابها بعض التوتر بعد الانقلاب العسكري المزعوم في تركيا، ولكنّ علاقته بالناتو والكيان الصهيوني لم تهتزّ.

ومع إرهاصات تشكل نظام عالمي متعدّد الأقطاب، بدأ يتقرّب من موسكو وطهران لتحسين وضعه الاقتصادي من جهة وليدفع الإدارة الأميركية إلى انتهاج سياسة أكثر مرونة مع أحلامه التوسُّعية في المنطقة، وتحديداً في سورية والعراق. وهكذا بدأ يتنقل من حبل إلى حبل ومن موقف إلى آخر، خصوصاً بعد الحرب في سورية وعليها وتمدُّدها إلى العراق عبر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وظلّ الهاجس الكردي يشغل تفكيره لانعكاسه السلبي على وحدة التراب الكردي، خصوصاً أنّ المطالب الكردية تحظى بدعم أميركي وعدم ممانعة روسية. وبعد أن ظهر أنّ مشروع الاعتماد على الإرهاب التكفيري قد بدأ يتصدّع رغم الخدمات الكبرى التي قدمها أردوغان له سارع إلى التنصل منه، شكلاً على الأقل، وبعد أن لمس مسار جنيف لإيجاد حلّ سياسي في سورية وصل إلى طريق مسدود وأنّ سورية بدأت تستعيد عافيتها، بدأ يفكر بأنّ في إمكانه أن يأخذ نصيبه وحصته في التسوية السياسية التي يمكن لها أن تعطيه، في أسوأ الأحوال، وجوداً ونفوذاً في المنطقة المحاذية للحدود السورية التركية، وتحديداً في حلب وإدلب ومنبج.

ومع إعلان مشاركة حزب الله إلى جانب سورية في مواجهة العدوان عليها ثم إيران وبعد ذلك روسيا، توهم أردوغان أنّ في إمكانه أن يستفيد من الواقع الجديد، متجاهلاً الفارق النوعي بين الدور التركي وأدوار حلفاء سورية، خصوصاً أنّ أردوغان كان أحد أبرز حلفاء الإرهاب التكفيري بعد أن فتح للإرهابيين حدوده ومدّهم بكلّ أنواع المساعدة العسكرية واللوجستية والمالية ونهب معامل حلب.

وجد أردوغان فرصته في لقاء أستانا فانضم إلى موسكو وطهران في رعاية اللقاء الجديد الذي لم يُلغَ إطار جنيف وإنما عمل على تطويره وتقليص حجم فريق واحد مما سمي «المعارضة السورية» عليه. ووجدت موسكو وطهران في المشاركة التركية تقليصاً لدعمها للإرهابيين وبداية لزرع تناقض بين واشنطن وأنقرة، خصوصاً بعد مسرحية الانقلاب العسكري المزعوم. لكنّ أردوغان كان يفكر بشكل مختلف فقد كان يريد إدخال جماعته في عملية التفاوض السياسية على حساب جماعة الرياض والمجموعات المسلحة الأخرى، على أن يقوم بعد ذلك بإحداث تغيير ديمغرافي في شمال سورية يسمح له بالهيمنة والنفوذ ويشكل بداية لتنفيذ أحلامه الإمبراطورية في استعادة العثمانية الطورانية.

وعلى الرغم من أنّ سورية لم تكن مرتاحة للوجود التركي، إلا أنها كانت واثقة من حلفائها مجسّدين بالمقاومة وطهران وموسكو ومن وقائع الميدان التي أعادت إليها حلب وجعلتها تعدّ العدة لبدء تحرير دير الزور، لتضاف إلى مرحلة القصير ـ حمص ـ حلب. وهكذا بدأت مسيرة أستانا التي أزعجت الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية بالدرجة الأولى.

الأمر المؤكد أنّ وقائع الميدان تفرض نفسها على الجميع. وهذا ما حدث بعد أن بدأ الجيش السوري، ومعه القوى الرديفة والحليفة، يحقق الانتصار تلو الآخر، بدءاً بالقصير وحمص، وصولاً إلى حلب. لقد تجاوزت الأحداث مرحلة مؤتمر جنيف الذي فرض أن يكون تمثيل المعارضة السورية محصوراً بممثلي السعودية وقطر وتركيا التي كانت تمدّ المسلحين بالمال والسلاح والدعم الأميركي ـ الأوروبي ـ الصهيوني.

وبعد أن تغيّرت المعادلة على الأرض في الميدان، خصوصاً بعد مشاركة روسيا في دعم سورية، جيشاً وشعباً وقيادة. وظهرت منصّات جديدة، أبرزها منصتا موسكو والقاهرة، إلى جانب منصّات الرياض والدوحة وأنقرة وأوروبا.

ولذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى تصويب ما يجري في جنيف حيث الهيمنة الأميركية والأصابع الرجعية والصهيونية واضحة.

في ظلّ هذه الأجواء تمت الدعوة إلى لقاءات أستانا لتصويب المسار وإعطاء العبارات الملتبسة بعداً جديداً يمكن له أن يضع للحلّ السياسي مفاهيم واقعية تقترب ممّا فرضه الميدان السوري. وهكذا غاب بيان «جنيف واحد» الذي كان يدعو إلى إقصاء الرئيس بشار الأسد وبدء مرحلة انتقالية تعطي أطراف الحرب على سورية، ما لم يستطع أن يفرضه المسلحون في الميدان. وبرزَت ملامح وقائع جديدة تشير إلى أنّ المشروع الإرهابي التكفيري، رغم كلّ ما قدم له من دعم ومساندة ورفد بالمسلحين والمال والأعتدة الحديثة في طريقه إلى الفشل المؤكد. وتمّ تثبيت ما جاء في القرار الدولي من تأكيد على وحدة الأراضي السورية، في إطار دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة لكلّ المكونات السورية. وتمّ تأكيد الدور المركزي للحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد.

نخلص من ذلك إلى القول أنّ أستانا كانت مرحلة انتقالية بين مرحلة جنيف بما تحمله من سعي أميركي بواسطة المفاوضات إلى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الميدان، ومرحلة جديدة تؤكد أنّ سورية قد استعادت عافيتها بفضل صمودها وإصرار قيادتها على أنّ وحدة ترابها الوطني وتمسُّكها بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير الأرض والإنسان وإظهار أنّ المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يؤكد أنّ المقاومة هي النهج الوحيد الذي تستطيع سورية بواسطته أن تستعيد أرضها وكرامتها وتبدأ مسيرتها نحو إقامة نظام عالمي جديد لا مكان فيه للهيمنة الأميركية والعربدة الصهيونية والاستعلاء الرجعي المستند إلى عمالة كاملة للمشروع الأميركي ـ الصهيوني ـ الرجعي في المنطقة. وهذا ما جعل أستانا تشكل مرحلة انتقالية بين الاستسلام والصمود وفي مواجهة العدوان الذي يستهدف الأمة في خياراتها التي تستند إلى أنّ المقاومة هي الخيار الأمثل لتحرير الأرض والإنسان وإجهاض المخطط الأميركي ـ الصهيوني ـ الرجعي في المنطقة وإعلاء راية العروبة المقاومة، كخيار وحيد للقوى الراغبة في تحرير أرضها واستعادة كرامتها وإجهاض المخطّطات المعادية لها. وهكذا أصبح الطريق مهدّداً للانتقال إلى خطوة متقدمة كانت سوتشي العنوان المركزي له.

أردوغان وهاجس الأكراد

شكل الأكراد هاجساً جدياً لأردوغان فهم لا يشكلون عقبة حقيقية تهدّد أحلامه الإمبراطورية فقط، بل إنهم عبر مطالبتهم بإقامة الدولة الكردية، يشكلون تهديداً لوحدة الأراضي التركية أيضاً.

وكان أردوغان يعرف أنّ حلفاءه الأميركيين يقيمون أوثق العلاقات مع الأكراد وأنّ الكيان الصهيوني له مصلحة في إقامة الدولة الكردية لأنها بداية جادة لتقسيم المنطقة على أساس عرقي وطائقي ومذهبي. وضع بن غوريون خطوطه العريضة في خمسينات القرن الماضي، واستكمله شيمون بيريز بهدف الوصول إلى شرذمة المنطقة الأمر الذي يجعل الكيان الصهيوني جزءاً منها ويجعله قادراً على الهيمنة عليها كممثل للسياسة الأميركية وحارساً لمصالحها في المنطقة. كان أردوغان يدرك كلّ ذلك وهذا ما جعله يكمل سياسة من سبقه في حكم تركيا، كعضو أساسي في الناتو وحرصه على إقامة أوثق العلاقات مع الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، بل إنّ أردوغان قدم نفسه كبديل قادر على خدمة المخطط الأميركي ـ الصهيوني عبر السعي إلى إقامة دولة الخلافة المتصالحة مع الإدارة الأميركية والقابلة بالوجود الصهيوني في المنطقة عبر التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وقد تبلور هذا الأمر بالصفقة التي أوصلت الإخوان إلى الحكم في تونس ومصر وسعت إلى التمدُّد في أقطار أخرى، مقابل الانخراط في التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحول إلى أداة للمشروع الأميركي ـ الصهيوني في المنطقة.

بهذه الخلفية تسارعت خطوات تنفيذ «الربيع العربي» المشؤوم الذي اصطدم بالصمود السوري، رغم كلّ الجهود التي بذلها أردوغان الذي فتح الحدود للإرهابيين ووفر لهم كلّ المساعدات الممكنة للنجاح في تدمير سورية وتقسيمها إلى كيانات هزيلة تلغي دور سورية الموحّدة، كقاعدة مركزية لمواجهة المخطط الأميركي ـ الصهيوني في المنطقة، باعتبارها قلب العروبة المقاومة النابض وخط دفاعها الأول والأخير.

ومع إدراك الغرب أنه على الرغم من أهمية الدور التركي في تنفيذ مخططاته إلا أنه لا بدّ من العودة إلى مخططه القديم، خصوصاً بعد بروز الحساسية السعودية والمصرية من تنامي الدور التركي على حسابهم، إلا أنّ أردوغان لم ينجح إلا بكسب قطر إلى جانبه، الأمر الذي أثار المزيد من الغضب السعودي والمصري.

لقد رأى أردوغان كلّ هذا، ومع علمه أنه لا يستطيع أن يخرج من الحلف الغربي، إلا أنه أدرك أن لا بد من أن يتحرك لإشعار الأميركيين والصهاينة بأهميته، ويمكن اعتبار إسقاط الطائرة الروسية مقدمة هذا التحرك. إلا أنّ الإدارة الأميركية، ومعها الصهاينة، استمروا في تحريك الأكراد، وجاء الاستفتاء على الانفصال الكردي عن العراق ليزيد هواجس أردوغان، خصوصاً أنه ترافق مع مساعدات جادة لأكراد سورية، بعد فشل الاعتماد على «القاعدة» و«داعش» و«النصرة» في القضاء على الصمود السوري الذي بدأ يحقق مكاسب ملموسة في الميدان تجسّدت باستعادة حلب.

كان لا بدّ لأردوغان وهو يرى أحلامه بدأت بالانهيار أن يتقرب من الروس ويسعى إلى كسب إيران بعد أن وجد أنّ محورهما يتقدم بسرعة. وفي هذه الأجواء جاء نهج أستانا ليحفظ ماء وجه أردوغان بعد أن أصبح أحد رعاته، إلى جانب موسكو وطهران. كما جاءت خطوة إحداث مناطق حفض التوتر لتعطي أردوغان دوراً في التحضير للحلّ السياسي، ولكنّ عقلية لاعب السيرك، عادت لتتحكم به من جديد. فقد توهم أنه من خلال كونه أحد الرعاة يستطيع أن يحسن شروطه التفاوضية حول سورية وأن يعزّز نفوذه عبر الفصائل المسلحة التي يشركها في الحوار السياسي وأن يسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي يعزّز نفوذه، وبقي مصراً على استبعاد الأكراد من المفاوضات. ومن جهة أخرى بدأ يستمع إلى التسريبات الأميركية حول إمكانية تقاسم النفوذ في الشمال السوري، علماً أنه بقي متخوفاً من استمرار الدعم الأميركي ـ الصهيوني للأكراد في سورية.

الأمر المؤسف أنّ أردوغان استفاد من الانشغال بتحرير دير الزور والميادين والبوكمال ليتجاوز ما تمّ التوافق عليه في استانا ويعزّز تواجده العسكري في الشمال السوري، فبدأ حملة «غصن الزيتون» بهدف «تحرير» عفرين وصولاً إلى منبج، ما أثار حفيظة سورية التي اعتبرت الوجود الأميركي والتركي احتلالاً سيواجه بالمقاومة .

في ظلّ هذه الأجواء عقد مؤتمر «سوتشي 2»، وكان الاجتماع الأول قد مرّ بسلام . أما اللقاء الثاني فقد ظهر منذ بدايته في مقاطعة مجموعة الرياض وعرقلة مقصودة من جماعة أردوغان، لكنه استمر وأسفر عن بلورة أول خطوة جادة على طريق الحلّ السياسي ومشاركة للمكوّن الكردي، بالإضافة إلى مشاركة واسعة للمعارضة الداخلية وممثلي القوى السورية الأخرى، وهذا ما زاد من انزعاج أردوغان والإدارة الأميركية معاً.

جاء إعلان «غصن الزيتون» من قبل أردوغان ليكشف حقيقة النوايا العدوانية لتركيا التي تريد احتلال أراض عربية سورية وتغيير نسيجها الديمغرافي لمصلحتها وليس مجرد القضاء على الإرهابيين الأكراد، كما تزعم.

إنّ أردوغان يريد أن يقتطع منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، إذا لم يستطع ضمها لتركيا، يضمن فيها نفوذه بعد أن يحدث تغييراً ديمغرافياً لمصلحته. وهو يعلم قبل غيره أنّ مشكلته مع الأكراد غير موجودة في سورية أو العراق، وإنما في تركيا نفسها لأنّ الأكراد يملكون كتلة وازنة في تركيا نفسها تهدّد وحدة الأراضي التركية، والطريق لحلّ المعضلة التركية تكمن في إعطاء الأكراد حقوقهم الثقافية واللغوية وتحقق العدالة لهم عبر مساواتهم بالمكونات التركية الأخرى.

لقد استغلّ أردوغان، كونه أحد الرعاة الثلاثة نهج أستانا، أبشع استغلال فقد تعاون مع أغلب الفصائل المسلحة وتبادل الخدمات معها وحقق وجود عسكرياً مقنعاً في مناطق خفض التوتر، وبدلاً من أن يسعى إلى كسب الأكراد، عمد إلى محاربتهم بكلّ الوسائل المتاحة وسعى إلى إبعادهم عن المشاركة في الحلّ السياسي إلى جانب المكونات السورية الأخرى، متجاهلاً أنّ العنف والقمع يزيدان تعقيد المعضلة الكردية، بدلاً من الإسهام في حلها عبر الاعتراف بخصوصيتهم الثقافية والحضارية. ومع الانتقال من مرحلة أستانا إلى مرحلة سوتشي التي سعى إلى عرقلتها بعد أن عرف مضامينها، بدأ حملة «غصن الزيتون» الرامية إلى اقتلاع الأكراد من عفرين وتشتيتهم، فقدم بذلك خدمة كبرى لأصحاب الرؤوس الحامية من الأكراد المطالبين بإقامة دولة كردستان الموحدة كبديل لتكاملهم مع المكونات الأخرى.

ومع تصاعد العدوان التركي على الأراضي السورية التي يتواجد فيها الأكراد وتخلي الإدارة الأميركية عن وعودها لهم، وهي التي تريدهم مجرد أدوات في خدمة المخطط الأميركي ـ الصهيوني المتجسّد في مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، أصبح قسم كبير من الأكراد يعي حقيقة الخدعة التي تعرض لها ويكتشف أنّ العودة إلى حضن الوطن السوري تشكل ضمانة جادة لهم في مواجهة العدوان التركي والاستغلال الأميركي، واعتبروا أنفسهم جزءاً من مكونات الشعب السوري وطالبوا الحكومة السورية بالدفاع عنه ورفعوا العلم السوري فوق عفرين والمنطقة المجاورة لها. وقد استجابت الحكومة السورية لمطالب مواطنيها وأرسلت القوى الشعبية التي تشكل جزءاً من القوى الرديفة المتكاملة مع الجيش السوري واعتبرت الوجود التركي والأميركي احتلالاً سافراً يجب مقاومته ومواجهة عدوانه.

وهكذا نزع القناع عن وجه أردوغان وظهر جيشه كقوة محتلة للأرض السورية. والواقع أنّ ما يجري في عفرين وشمال سورية هو عدوان سافر على التراب الوطني السوري الذي لا يفرّق بين محتل تركي أو أميركي أو أي قوة أخرى تخرق السيادة السورية وسقطت أحلام أردوغان الإمبراطورية بعد أن ظهر على حقيقته، كمعتدٍ على أرض سورية ومحتلّ لها، وليس سلطاناً جديداً في المنطقة.

خلاصة

يبدو أنّ أردوغان يصرّ اليوم أكثر من أي يوم آخر على احتلال عفرين رغم عودتها إلى حضن الوطن ودخول القوات الشعبية التي تشكل رديفاً للجيش السوري وترحيب أهالي عفرين برفع العلم السوري وعودة السيادة السورية على المنطقة.

المعضلة إذاً ليست مكافحة الإرهاب وإنما السعي إلى احتلال منطقة سورية وإحداث تغيير ديمغرافي فيها يضمن انحياز أهلها لتركيا وقبولهم بالهيمنة التركية عليها. وهذا ما يرفضه السوريون بكلّ مكوناتهم وفي مقدمتهم الأكراد.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو التالي: إذا كان أردوغان يرغب بمحاربة الإرهاب الكردي، كما يزعم، فلماذا يرفض السيادة السورية التي تنهي حلم إقامة كيان كردي في سورية؟ والسؤال الأهم: إذا كانت القوات الكردية التي تطالب بإقامة دولة كردستان الموحدة والتي تخضع للنفوذ الأميركي والتي تتواجد شرق سورية وتتعاون مع بقايا «القاعدة» و«داعش» و«النصرة» وغيرها من الفصائل الإرهابية، فلماذا لا يتحدث عنها أردوغان ويسعى إلى محاربتها وهي التي تهدّد وحدة الأراضي التركية؟

أسئلة كثيرة لا جواب عليها من قبل السلطان العثماني الجديد، وإن كانت كرة الثلج التي تنتقد أردوغان في تركيا قد بدأت تكبر بعد أن زجّ أردوغان جيشه في معركة مفتوحة على كلّ الاحتمالات، خصوصاً بعد الخسائر في الأرواح والعتاد التي بدأ الجيش التركي يتكبدها في سورية والتي لن تتوقف حتى زوال الاحتلال الأردوغاني للتراب السوري.

والواقع أنّ أصواتاً كثيرة بدأت تتحدث عن تواطؤ أميركي ـ صهيوني ـ تركي يهدف إلى إطالة أمد الحرب في سورية لمنعها من استعادة موقعها ودورها الذي يعيق تنفيذ المخطط الأميركي ـ الصهيوني ويعرقل تنفيذ أحلام أردوغان التوسُّعية والأمر المؤسف أنّ هذا التواطؤ الثلاثي يحظى بدعم من الرجعية العربية والنظام العربي الرسمي الغارق لأذنيه في دعم «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية المسألة الفلسطينية والتي يشكل تدمير سورية المدخل الطبيعي إليها. والدليل على ذلك أنّ أردوغان يصرّح أنّ منبج هي المرحلة الثانية في العدوان التركي على سورية.

كما أنّ الحلف الأميركي ـ الصهيوني فتح ملف الغوطة والسلاح الكيميائي في تأكيد على أنّ الاستراتيجية الأميركية الصهيونية لم ولن تتبدل، إلا بعد أن يرى الأميركيون جثث أبنائهم تعود في توابيت، والمصالح الأميركية في المنطقة مهدّدة فعلاً.

البناء