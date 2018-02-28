قريباً …مؤسسة حكومية إلى “تاجر شاطر”..استيراد وتقسيط وبيع مرن

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ، أهمية مشروع القانون المتعلق بإحداث المؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء عمران لتطوير عملها ليتواكب مع الظروف الحالية، والتي لازالت تعمل بموجب قانون إحداثها عام 1970 حيث تم إجراء بعض التعديلات التي من شأنها أن تعزز دور عمران في السوق لتأخذ دورها كتاجر و السماح لها بالاستيراد المباشر وبالتالي الدخول على خط المنافسة في الأسعار حيث تعاني المؤسسة حاليا من عدم قدرتها على أخذ دورها بشكل كامل على صعيد التدخل الايجابي لجهة الأسعار، مشيرا إلى جهود تبذل بنفس الإطار لتكون المؤسسة السورية للتجارة هي الأخرى قادرة على الاستيراد وبالتالي المنافسة الحقيقية في الأسواق على صعيد السعر والنوعية .‏

الغربي لفت إلى أن عمران ستقوم بتقسيط مختلف المواد والتجهيزات اللازمة للبناء بما قيمته 500ألف ليرة سورية للموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة الذين يتقاضون رواتبهم من المصرفين العقاري والتجاري على غرار ما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل المؤسسة السورية للتجارة التي بدأت فعليا بالتقسيط للسلع المعمرة والغرض من ذلك مساعدة الموظفين وتخفيف الأعباء المادية على ذوي الدخل المحدود .‏

ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن ضمن خطة عمل الوزارة للعام الحالي تثقيف المستهلك من جهة والتاجر من جهة أخرى وهذا ما تقوم به مختلف مديرياتها بشكل مستمر من خلال الندوات وورشات العمل التي تقام والهادفة للتواصل مع التجار بشكل دوري وليس آخرها الورشة التي ستقام يوم غد والتي تهدف إلى التعريف بالعمل التجاري ودور التجارة الداخلية في السوق وأهمية تسليط الضوء على الاستراتيجية المتبعة في عملية التسويق و ضبط الأسواق و كذلك التسعير من حيث السياسة السعرية و أسس التسعير والتسويق في مؤسسات التدخل الايجابي .‏

وأضاف أن جهاز الرقابة التموينية والاستقصائية مستمر بدورياته كما أن الجولات المفاجئة إلى مختلف المحافظات والمناطق أيضا هي جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي وذلك بهدف رصد عمل كل ما يتعلق بمؤسسات ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات عن كثب وتذليل الصعوبات منوها بأن تكثيف الرقابة على المواد المهربة يأتي بالتعاون مع الجهات المختصة نظرا لما يؤثره انتشارها في الأسواق من ضرر على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن مؤكداً ضبط العديد من التجاوزات بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة كجزء من الدور الرقابي للوزارة بما يساهم بتحقيق نقلة مهمة في مكافحة التهريب والمواد المضرة بالصحة العامة.‏

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