حرب الدبابات: سوريا تقدم دروسا

يرى خبير عسكري أمريكي أنه من الضروري أن يستخلص الجيش الأمريكي العبر من الحرب الدائرة حالياً في منطقة الشرق الأوسط.

وقدمت هذه الحرب، وهي الحرب ضد الإرهاب، دروسا في استخدام الدبابات بحسب صحيفة “في بي كا” الروسية.

ولم تكن ظروف هذه الحرب مواتية للدبابات في نظر خبراء عسكريين. ذلك أن غالبية معارك الحرب ضد الإرهاب تدور في المدن حيث تصبح الدبابات رغم احتوائها على وسائط الحماية الإلكترونية، هدفا يسهل تدميره بقاذف الرمّانات و”كوكتيل مولوتوف”.

وتكون الدبابات، وعلى الأخص دبابة “أبرامز” الأمريكية، عاجزة عن مقاومة الأسلحة المضادة للدبابات عندما يقترب حائزها من الدبابة، وهو ما يستوجب توفير الحماية للدبابات من قبل المشاة حسبما أشار الخبير الأمريكي كريس أرناندس، متهما حلفاء أمريكا بالمسؤولية عن تسليم الأسلحة المضادة للدبابات إلى الجهاديين.

وكانت النتيجة أنه تم تدمير الكثير من دبابات التحالف الأمريكي خلال معركة الموصل، مثلا.

وأطلق الخبير مناشدة إلى قادة القوات الأمريكية لـ”تعلّم دروس سوريا”، كما جاء في الصحيفة.