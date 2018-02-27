محمد علوش يلتقي الروس ومبادرة من 6 بنود في الغوطة منها دخول قوات روسية !

كمال خلف:

علمت” راي اليوم” من مصدر سياسي مطلع أن لقاءا سيجري خلال الأيام المقبلة بين ممثل جيش الإسلام محمد علوش وبين مسؤوليين روس في جنيف، وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن جيش الإسلام أبدى مرونة كبيرة ووافق على ست نقاط لم يكشف المصدر سوى عن بعضها الأول الموافقه على دخول قوات روسية إلى الغوطة، وتنظيم نقاط مراقبة ودوريات مشتركة مع جيش الإسلام، والثاني إشراف روسيا على المساعدات الإنسانية، وتشكيل آلية لتوزيع المساعدات تتولى فيها جهات أهلية ومجالس محلية عملية التوزيع. بالإضافة إلى إخراج الحالات الإنسانية الحرجة. وألمح المصدر بأن جيش الإسلام مستعد للتعاون مع الروس للقضاء على جبهة النصرة في الغوطة الشرقية وليش إخراجها إلى ادلب، لأن تركيا اعترضت على نقل المزيد من المقاتلين التابعين لجبهة النصرة إلى الشمال.

وكان علوش قد صرح اليوم الاثنين بأنه لايرفض الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، والتي أعلنت عنها موسكو، لكنه يرفض في نفس الوقت اخراج المدنيين من الغوطة.

وحول المقترح الروسي المتعلق بفتح ممر إنساني لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية قال علوش إنه “لا يمكن ولا يقبل.. هذا الاتفاق غير موجود وليس في نص القرار (الدولي) شيء اسمه خروج المدنيين.. أهل البلد لن يخرجوا منها، خروج لجرحى وحالات إنسانية 700-1500، هؤلاء جرحى بحاجة إلى معالجة، هؤلاء يخرجون”.

كما طالب بمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لتأمين خروج عناصر “هيئة تحرير الشام” (التي تضم مسلحي “جبهة النصرة”، فرع تنظيم “القاعدة” في سوريا) من الغوطة الشرقية، زاعما عدم وجود أحد منهم في القطاعات التي يسيطر عليها “جيش الإسلام

في ذات الوقت قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الهدنة لا تشمل جيش الإسلام بسبب تعاونه مع جبهة النصرة في الغوطة.