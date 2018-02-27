ما هي البندقية الروسية المفضلة لدى القوات الخاصة السورية ؟

ظهرت أقوى بندقية قنص في الحرب السورية على شبكة الإنترنت. والحديث هنا يدور حول البندقية الروسية “أو إس في-96” من عيار 12.7 ملم.

ويستخدم هذا السلاح من قبل الوحدات الخاصة في القوات السورية منذ بداية الصراع. وقد أثبت جدارته. ويقدر الجنود هذه البندقية لدقتها العالية وموثوقيتها.

وتم الإعلان عن هذا السلاح للمرة الأولى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وعرفت أولا باسم “في-94″، لكن بعد تطويرها حصلت على اسم “أو إس في-96” “فزلومشيك” واعتمدت من قبل وزارة الداخلية الروسية.

وكانت القوات المسلحة السورية قد اشترت هذا السلاح عالي الدقة قبل بدء الحرب، لكن المعلومات الأولى حول وجود هذه البندقية في سوريا ظهرت في تموز/يوليو من عام 2012.

وأظهرت هذه البندقية أفضل خصائصها أثناء القتال في الشوارع. إذ أن طلقاتها من عيار 12.7 ملم كانت قادرة على اختراق الجدران على مسافة كيلومتر للقضاء على قناصة العدو. ويمكنها تدمير الأهداف المفتوحة على بعد 1.8 كم. كما أنها قادرة على إطلاق 10 رصاصات في الدقيقة الواحدة. ويشكل حجم المخزن 5 رصاصات ووزنها 11.7 كم.