هل بدأ سيناريو الكيميائي في الغوطة؟

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعات مسلحة غير شرعية متمركزة في غوطة دمشق الشرقية تخطط لهجوم استفزازي بالمواد السامة وذلك بهدف اتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيميائي.

وأضافت الدفاع الروسية أن المسلّحين هاجموا مواقع تابعة للقوات السورية في أجزاء عدة من خطوط التماس صباح الأحد.

وأشار بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا ومقره قاعدة حميميم، إلى تصاعد التوتر في الغوطة، حيث أنشأت خمسة فصائل مسلحة، هي “جيش الإسلام” و”جبهة النصرة”، و”أحرار الشام” و”فيلق الرحمن” و”فجر الأمة” قيادة عمليات موحدة.

وسبق لموسكو أن حذّرت من سيناريو يحضّر له المسلحون في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في سوريا لاتهام الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية على غرار الترويج الذي حصل في حادثة خان شيخون.

وادّعا المرصد السوري المعارض أنّ بلدة الشيفونية في دوما بالغوطة الشرقية تعرّضت لقصف تسبب بإصابات في صفوف البعض بحالات اختناق لكنه أضاف أنّه لم يُعلم حتى الآن أسباب هذا الاختناق.

ونشرت تنسيقيات المسلحين مقطعاً مصوراً قالت فيه إنّه لمصابين في أحد المستشفيات ويظهر في الصورة أحد أفراد طواقم “الخوذ البيضاء” وهو يقول إن سبب الاختناق هو غاز مجهول.

وتتهم دمشق وموسكو منظمة “الخوذ البيضاء” بفبركة الأخبار والأحداث على الأراضي السورية وأنها تتعاون مع فصائل إرهابية وتبث صوراً وفيديوهات تعتمد عليها بعض الدول الغربية فيما يخص الأزمة السورية.

ونفت دمشق مراراً امتلاكها أو استخدامها لأي سلاح كيميائي على لسان أكثر من مسؤول خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في وقت أكّد فيه مصدر ميداني إحراز الجيش السوري تقدماً في جنوب شرق الغوطة الشرقية عبر محوري حوش الظواهرة والصالحية.

وبحسب المصدر فإنّ التقدم حصل بعد مواجهات مع مسلحين من النصرة وجيش الإسلام في جبهة متداخلة بين الفصيلين.

وقال مراسل الميادين إن الجيش السوري يمارس ضغطاً كبيراً على النشابية التي يتواجد فيها مسلحو جبهة النصرة وجيش الإسلام وهي جبهة مشتعلة قبل العملية العسكرية التي بدأت مؤخراً بحسب مصادر ميدانية.

وكان الجيش السوري يردّ على قصف جبهة النصرة باستهداف خطوط دفاعها في الصالحية وحرستا بالغوطة الشرقية.

الميادين